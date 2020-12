Fyysiset sairaudet ennakoivat kohonnutta eroriskiä – yhteys voimakkaampi miehen sairastuttua ja iäkkäämmillä pareilla

Fyysiset sairaudet ennakoivat suurentunutta eroriskiä 40–70-vuotiailla suomalaispareilla. Asia käy ilmi Helsingin yliopiston tuoreesta tutkimuksesta.

Terveinä pysyneisiin pariskuntiin verrattuna eroriski kohosi noin viidenneksen miehen sairastumisen jälkeen. Naisen sairastumisen vaikutus eroriskiin oli sen sijaan noin puolet pienempi.

– Jos molemmat puolisot sairastuivat seurannan aikana, eroriski nousi lähes 1.5-kertaiseksi, kertoo tiedotteessa sosiologian yliopistonlehtori Niina Metsä-Simola Helsingin yliopistosta.

Tutkimuksen tulosten perusteella eroriski oli koholla erityisesti neurologisten sairauksien ja aivohalvauksen jälkeen.

– Tulos on yhteiskunnallisesti erittäin tärkeä, sillä kehittyneiden hoitojen ansiosta yhä useammat parit elävät pidempään näiden sairauksien kanssa, Metsä-Simola sanoo.

Neurologiset sairaudet ja aivohalvaus voivat vaikuttaa merkittävästi yksilön toimintakykyyn, mikä saattaisi olla keskeinen tekijä kohonneen eroriskin taustalla.

– Yksi kohonnutta eroriskiä selittävä tekijä voisi olla sairastuneen puolison tarvitsema hoiva, pohtii Metsä-Simola.

Tutkimuksen perusteella yhteys vaikuttaisi olevan voimakkaampi miehen sairastuttua sekä iäkkäämmillä pareilla.

– Naiset saattavat olla miehiä valmiimpia ottamaan vastaan ulkopuolista apua, kun taas miehet odottavat hoivaa erityisesti puolisoltaan, Metsä-Simola toteaa.

Rekisteriaineistolla tehdyssä tutkimuksessa ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta mitata toimintakykyä tai puolison kokemaa hoivataakkaa.

– Näiden yhteys eroriskiin olisi erittäin tärkeä jatkotutkimusaihe, Metsä-Simola sanoo.

Tutkimus on julkaistu Journal of Epidemiology and Community Health –lehdessä.

Tutkimuksessa seurattiin rekisteriaineistojen avulla yli 127 000 suomalaista avo- ja avioparia kuuden vuoden ajan. Sairaalahoitojaksojen, lääkeostojen sekä lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien avulla mitattiin molempien puolisoiden sairastumista syöpään, sydän- ja keuhkosairauksiin sekä neurologisiin sairauksiin ja aivohalvaukseen.