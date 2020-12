Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa kuluttajia netistä tilattujen, halpojen USB-latureiden vaaroista.

Puhelinten, langattomien kaiuttimien ja monien muiden elektronisten laitteiden lataamiseen tarkoitettuja laitteita tilataan usein verkosta, Euroopan ulkopuolisista maista.

Virasto on havainnut vuodesta toiseen latureihin liittyviä vakavia turvallisuuspuutteita. Laturit voivat aiheuttaa sähköiskuja ja jopa tulipalon vaaran.

Latureita markkinoidaan verkkokaupoissa usein esimerkiksi nopealla latauksella ja alkuperäistarvikkeita halvemmalla hinnoilla.

Myynti-ilmoitusten lupaukset eivät useinkaan täyty, vaan tuotteet ovat usein osoittautuneet vaarallisiksi.

Tukesin tietoon on tullut jopa latureiden aiheuttamia tapaturmia. Laturi on esimerkiksi haljennut siihen kohdistuneesta iskusta kahtia latauksessa ollessaan ja seinään jäänyt osa on aiheuttanut vaaran.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Eräässä onnettomuustapauksessa leikkivä pikkulapsi kosketti latauksessa olevaa haljennutta laturia ja sai palovammoja kätensä.

Eniten ongelmia on ollut EU:n ulkopuolisista verkkokaupoista hankituissa USB-latureissa. Tukes on kahden viime vuoden aikana testauttanut yhteensä 126 USB-laturia.

Niistä 105 on ollut puutteellisia. Vakavia puutteita, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun tai palonvaaran, on ollut 28 laturissa. Useista verkkokaupoista ostetuista USB-latureista puuttuivat myös käyttöohjeet ja tiedot valmistajasta.

– Tällöin takuuvaihdot, reklamaatiot tai vaatimukset vahingon sattuessa voivat olla hyvin hankalia. EU:n ulkopuolelta ostettujen tuotteiden vahinko- ja ongelmatapauksissa vastuu jää tilaajalle, kun valmistajaa ei pystytä jäljittämään, Tukesin ylitarkastaja Sami Karisola kertoo tiedotteessa.

Kotimaisista verkkokaupoista ja liikkeistä löydetyille puutteellisille tuotteille Tukes on tehnyt myyntiä rajoittavia päätöksiä. Vaaralliset laturit on määrätty poistettavaksi markkinoilta ja osasta on tehty takaisinvetoja, eli velvoitettu maahantuojaa keräämään tuotteet pois kuluttajilta.

Tukesin toimivalta ei ulotu ulkomaiden verkkokauppoihin, joten se ei voi määrätä markkinoilta poistoja tai takaisinvetoja niiden vaarallisille tuotteille, vaan ainoastaan ilmoittaa puutteista verkkokauppa-alustalle.

Tukes on informoinut ulkomaisia verkkokauppoja vaarallisista tuotteista mahdollisuuksien mukaan.

Virasto muistuttaa, että sähkölaitetta ladatessa on suositeltavaa käyttää laitteen alkuperäistä laturia.

Latauksessa olevaa laitetta tulisi valvoa, ja varmistaa, etteivät lapset pääse käsiksi latauksessa olevaan laitteeseen.