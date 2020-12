Kertakäyttögrilli on vuoden turhake

Suomen Luonto -aikakauslehti valitsi vuoden 2020 turhakkeeksi kertakäyttögrillin. Kertakäyttögrilli on 21. vuoden turhake.

– Kertakäyttögrillin lisäksi muutkin kertakäyttöiset tavarat olivat jälleen hyvin edustettuina turhake-ehdotuksissa. Kertakäyttötuotteiden käyttöä tulisikin suitsia voimakkaammin, sillä ne kuluttavat valtavasti luonnonvaroja. Ongelmallisia ovat erityisesti heti syötäväksi tarkoitetun ruuan kääreet ja pakkaukset, jotka ovat enemmistönä tienvarsilta ja puistoista löytyvissä roskissa, toteaa tiedotteessa Suomen Luonto -lehden päätoimittaja Heikki Vasamies.

Valinnalla haluttiin kiinnittää kriittistä huomiota kertakäyttöiseen kuluttamiseen ja jätteiden määrän lisääntymiseen. Suomalainen tuottaa yhdyskuntajätettä arviolta 550 kiloa vuodessa.

Kertakäyttögrilli on valmistettu alumiinista ja sisältää puugrillihiiliä sekä vahapaperin, joka toimii sytykkeenä. Käytetty kertakäyttögrilli hiilineen kuuluu sekäjätteeseen, mutta pelkkä alumiininen grilliosa metallikeräykseen.

Grillien käyttöä rajoitettiin 2011 voimaan tulleella pelastuslailla, jossa kertakäyttögrillit luokitellaan avotuleksi. Luokituksen takia niitä ei saa käyttää metsäpalovaroituksen aikana tai jos tulipalon vaara on muun syyn johdosta ilmeinen. Pelastusopiston tietokannan mukaan kuluvana vuonna kertakäyttögrilleistä on lähtenyt seitsemän maastopaloa, joista neljä roihusi metsä- palovaroitusaikana. Lisäksi kertakäyttögrilleistä on syttynyt 20 muuta tulipaloa.

Suomen Luonnon toimitus valitsee vuoden turhakkeen lukijoiden ehdotuksista. Suomen Luonto -lehden kustantaja on Suomen luonnonsuojeluliitto.