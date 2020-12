HS ja IL: Perustuslakivaliokunnan mukaan syytekynnys ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr) kohtaan ei ylity

Eduskunnan perustuslakivaliokunta ei katso, että ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) toiminnasta Syyrian al-Holin leirin suomalaisten kotiutusjupakassa pitäisi nostaa syyte. Muun muassa Helsingin Sanomien ja Iltalehden tietojen mukaan Haaviston on katsottu toimivan lainvastaisesti, mutta syytekynnys ei ylity.

Perustuslakivaliokunta pitää Haaviston toimintaa kyllä moitittavana ja pitää Haaviston toimintaa hallintolain ja ulkoasialain vastaisena.

HS:n tietojen mukaan vihreät on jättänyt mietintöön vastalauseen. Alustavien tietojen mukaan valiokunnan tiedotustilaisuus on kello 17.

Syytteen nostamisesta Haavistoa vastaan päättää eduskunnan täysistunto perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta. Syyte valtioneuvoston jäsentä vastaan voidaan päättää nostettavaksi, jos tämä tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta on olennaisesti rikkonut ministerin tehtävään kuuluvat velvollisuutensa tai menetellyt muutoin virkatoimessaan selvästi lainvastaisesti. Pelkkä tuottamuksellisuus eli huolimattomuus ei riitä.

Vihreät pyrki vaikuttamaan sähköpostilla

MTV Uutiset paljasti tiistaina, että perustuslakivaliokunnassa istuva vihreiden Outi Alanko-Kahiluoto oli lähettänyt Haavisto-tapauksesta sähköpostin valiokunnan muille hallituspuolueiden jäsenille. Vihreät yritti saada hallituspuolueiden jäsenet kannattamaan pehmeämpää ilmaisua perustusvaliokunnan tekstissä.

Alanko-Kahiluoto kirjoitti Twitterissä, että hänen viestinsä on vuodettu. Hänestä se on vakava kolhu valiokunnan luottamuksellisuudelle. Alanko-Kahiluodon mukaan ehdotetuilla muutoksilla keskeneräiseen pohjaan on juridinen perustelu.

Alanko-Kahiluodon lähettämän sähköpostin on arvioitu julkisuudessa politisoivan perustuslakivaliokunnan työn. On myös arvosteltu, että viesti on lähetetty pelkästään hallituspuolueita edustaville valiokunnan jäsenille.

Keskusrikospoliisi sai esitutkinnan valmiiksi heinäkuussa

Keskusrikospoliisi sai heinäkuussa valmiiksi valiokunnan pyytämän esitutkinnan asiasta. Sen jälkeen perustuslakivaliokunta on perehtynyt yli tuhatsivuiseen esitutkintapöytäkirjaan ja kuullut uudelleen asiantuntijoita ja Haavistoa.

Perustuslakivaliokunta pyysi helmikuussa esitutkintaa Haaviston menettelystä konsulipäällikkö Pasi Tuomista kohtaan. Tuominen oli ollut viime syksynä Haaviston kanssa eri mieltä suomalaisten Isis-lasten kotiuttamisesta Syyrian al-Holin pakolaisleiriltä.

Haavisto otti tämän takia Tuomiselta pois al-Holiin liittyvät tehtävät. Esitutkinta koski sitä, miksi Haavisto oli vielä tämän jälkeen antanut ulkoministeriön virkamiesjohdolle valmisteltavaksi määräyksen Tuomisen siirtämisestä pois konsulipäällikön tehtävistä.

Tällöin kerrottiin, että Haavistoa epäillään joko virka-aseman väärinkäytöstä tai virkavelvollisuuden rikkomisesta. Keskusrikospoliisi on epäillyt häntä myös yhteistoimintavelvoitteen rikkomisesta.

Valtioneuvosto päätti suomalaisten lasten kotiuttamisesta al-Holin leiriltä vasta joulukuussa 2019. Tuominen ei ollut suostunut toimimaan asiassa pelkän konsulipalvelulain perusteella.