Laiton laihdutuslääke voi johtaa ennenaikaiseen kuolemaan

1930-luvulla laihdutukseen käytetty kemikaali DNP vedettiin markkinoilta äkillisten myrkytystapausten vuoksi. Tutkimuksen mukaan kemikaalin laiton käyttö on kuitenkin yleistynyt viime vuosina. Uudessa, usean yliopiston yhteistutkimuksessa, selvitettiin elinikäisen DNP-altistuksen vaikutusta lintumallilla. Tutkijat havaitsivat, että DNP:n käyttö lyhensi seeprapeippojen elinikää 20 prosenttia, vaikka suoria myrkytysvaikutuksia ei esiintynytkään.

DNP (2,4-dinitrophenoli) on molekyyli, joka tehostaa ravinnon muuttamista energiaksi. 90 vuotta sitten sitä pidettiin tehokkaana laihdutuslääkkeenä, kerrotaan Turun yliopiston tiedotteessa. Tutkimuksen mukaan nykyään DNP:tä myydään laittomassa verkkokaupassa painonhallintaan, mikä on jälleen johtanut useisiin kuolemantapauksiin ja myyjien tuomioihin. Interpol antoi kansainvälisen varoituksen DNP:stä vuonna 2015. Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto on antanut oikeudet DNP:n kliiniseen testaamiseen, tavoitteenaan löytää ratkaisu globaaliin ylipaino-ongelmaan.

Turun yliopiston kollegiumtutkija Antoine Stierin johtamassa uudessa tutkimuksessa selvitettiin pitkäaikaisen DNP-altistuksen vaikutuksia ikääntymiseen.

DNP:tä on käytetty pieninä pitoisuuksina myös ikääntymisen tutkimiseen eläinmalleilla, ja vuonna 2008 sen havaittiin lisäävän eliniän pituutta hiirimallilla. Kollegiumtutkija Stier epäili, että havaitut DNP:n positiiviset vaikutukset voivat liittyvä suoraan ylipainon vähenemiseen, jolloin akuutit myrkytysvaikutukset eivät ilmene, toisin kuin normaalipainoisilla.

Tutkimuksen toteutuksesta vastasivat Strasbourgin yliopisto ja ranskalainen tutkimusorganisaatio Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Tutkimuksessa mallina käytettiin vankeudessa kasvatettuja seeprapeippoja, joilla ei ole ikääntymiseen liittyvää painonnousua, toisin kuin hiirimallilla.

– DNP:lle altistuneet linnut olivat näennäisen terveitä fyysisesti, eivätkä eronneet kontrolliryhmästä, mutta niiden elinikä oli keskimäärin 20 prosenttia eli kokonaisen vuoden lyhyempi. Tämä vastaa ihmisillä noin 15 vuoden eliniän lyhenemistä, minkä pitäisi toimia vakavana varoitusmerkkinä niin DNP:tä painonhallintaan käyttäville kuin lääkeyrityksille, Stier toteaa.

Tutkimuksen mukaan lisää tutkimustietoa tarvitaan DNP:n pitkäaikaisvaikutuksista muilla eläinmalleilla, jotta sen riskeistä saadaan laajempi ja realistisempi kokonaiskuva,

Tutkimus suoritettiin Strasbourgin yliopistossa (Ecophysiology & Ethology, IPHC), yhteistyössä Aberdeenin yliopiston kanssa. Data-analyysin ja tieteellisen kirjoitustyön aikana rahoittajina toimivat EU:n Horisontti 2020-rahoitusohjelman Marie Sklodowska-Curie -ohjelma ja Turun yliopiston Luonnontieteiden ja lääketieteen tutkijakollegium.