Näin itsenäisyyspäivää vietetään poikkeuksellisessa tilanteessa – linnan juhlallisuudet käynnissä

Itsenäisyyspäivää vietetään pandemian vuoksi tänään poikkeuksellisissa oloissa, vaikka varsinaisista poikkeusoloista ei tällä hetkellä olekaan kyse.

Päivässä on perinteitä, joista on pidetty kiinni mahdollisuuksien mukaan. Suurin osa tapahtumista on jouduttu ja joudutaan kuitenkin pitämään etäyhteyksillä tai perumaan kokonaan.

Hallitus teki päivän kunniaksi yhteisen somevideon. Siinä korostetaan kansalaisten yhtenäisyyttä ja jaksamista korona-aikan

– Me suomalaiset selviämme yhdessä tästäkin, koska otamme toiset ihmiset huomioon, totesi pääminsteri Sanna Marin (sd) Facebookiin lähetetyllä videolla.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) sanoo suomalaisten olevan vastuullisia ja sisukkaita, sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) mukaan he pärjäävät missä ja milloin vain.

Opetusministeri Li Andersson (vas) katsoo suomalaisten huolehtivan, että kaikki pysyvät mukana. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) puolestaan sanoo, että suomalaiset välittävät toisistaan.

Kirkossa vain kynttilöiden sytytys

Perinteinen itsenäisyyspäivän aamun valtakunnallinen lipunnosto tapahtui tällä kertaa Hämeen linnan vallipihalla Hämeenlinnassa.

Lippupuheen piti puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk), joka korosti Suomen ja suomalaisten yhtenäisyyttä.

– Ketään ei saa työntää syrjään, ketään ei saa väheksyä. Potentiaalia ja mahdollisuuksia on nähtävä kaikkialla ja kaikissa, Kaikkonen sanoi.

– Eheä Suomi on meidän kaikkien etu. Sen rakentaminen on paras tapa kunnioittaa veteraanien perintöä, joka elää vahvana.

Suomalaisuuden Liiton järjestämä lipunnosto on pidetty nyt 64 kertaa. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun tapahtuma oli muualla kuin Helsingin Tähtitorninmäellä.

Päivän viralliset valtiojuhlallisuudet alkoivat puolestaan aamupäivällä Helsingin tuomiokirkossa.

Maskiin pukeutuneet presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio kävivät sytyttämässä kirkossa kynttilät. Samoin tekivät pääministeri Sanna Marin ja hänen puolisonsa Markus Räikkönen sekä useat muut.

Kirkko oli muuten tyhjä, sillä itsenäisyyspäivän jumalanpalvelukseen osallistuttiin etäyhteyksillä.

"Ei tämä itsenäisyyspäivän merkitystä laske"

Tuomiokirkosta presidenttipari siirtyi Hietaniemen hautausmaalle, jossa Niinistö laski Puolustusvoimien ylipäällikkönä seppeleen sankariristille. Mukana oli myös Puolustusvoimien komentaja, kenraali Timo Kivinen.

Tapahtumaa kunnioittivat yli lentäneet ilmavoimien Hornet-hävittäjät, jotka suorittivat ylilennon myös Tampereella. Porin ja Jyväskylän sankarihautausmaiden yli lensivät sen sijaan Hawk-harjoituskoneet.

Puolustusvoimien itsenäisyyspäivän paraatia ei sen tänä vuonna järjestetty.

– Korona on vaikuttanut meidän kaikkien toimintaan, mutta ei tämä tietenkään itsenäisyyspäivän merkitystä laske, Kivinen korosti Radio Suomen haastattelussa.

Merivoimien juhlaliputetut alukset ovat koko päivän kunniakäynnillä Helsingissä ja Turussa. Varusmiessoittokunta puolestaan piti konsertin YouTube -palvelussa.

Ilmavoimien Hornetit kunnioittivat sankarivainajia ylilennoilla. Arkistokuva.

Suora lähetys Presidentinlinnasta puoli kahdeksalta

Koronatilanteen vuoksi supisuomalaisia Linnan juhlia ei myöskään järjestetä tänä iltana totuttuun tapaan.

Itsenäisyyspäivän vastaanotto on tällä kertaa televisiossa ja verkossa lähetettävä suora ohjelma, joka lähetetään Presidentinlinnasta.

Presidenttiparin ohella mukana on laaja ja vaihteleva joukko taiteilijoita, ja videotervehdyksiä on luvassa eri puolilta maata.

Lähetys alkoi Yle Teemalla ja Areenassa kello 19.30.