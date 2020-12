Kunnille voi jäädä laskua koronakriisistä, vaikka valtio on luvannut korvata koronan hoidosta aiheutuneet välittömät kulut täysimääräisesti.

Ongelmana on ollut koronatukien kohdentuminen. Tukia on jaettu kunnille laskennallisesti esimerkiksi asukasmäärien mukaan riippumatta siitä, paljonko kunnassa on tehty testejä tai hoidettu koronapotilaita.

Kuntaliiton kehittämispäällikkö Sanna Lehtosen mukaan yksittäisille kunnille voi tulla maksettavaa jo tänä vuonna, koska tukien kohdentaminen ei ole täysin onnistunut.

Tukien kohdentamista on kritisoitu erityisesti isoissa kaupungeissa.

– Tukien jälkeen laskua voi jäädä nimenomaan isoille keskuskaupungeille ja erityisesti alueille, joiden yli epidemia-aalto on pyyhkäissyt voimakkaasti, eli pääkaupunkiseudun lisäksi esimerkiksi Vaasaan.

Lehtosen mukaan yksittäiset kunnat saattavat hyötyä tänä vuonna koronatuista, jos ne ovat saaneet niitä paljon suhteessa menetyksiinsä.

Tukia enemmän kuin talousvaikutuksia

Koko maan tasolla näyttää kuitenkin siltä, että tuet riittävät kattamaan kunnille koronakriisin hoidosta aiheutuneet talousvaikeudet, eli tulojen heikkenemisen ja menojen kasvun.

Kuntaliiton kaupungeilta saamien tietojen mukaan koronan talousvaikutukset ovat olleet kunnissa arviolta noin 2,5 miljardia euroa. Koronatukia kunnille on myönnetty tänä vuonna yhteensä noin kolme miljardia euroa.

Valtionosuuden lisäyksenä on maksettu tukia lähes 1,5 miljardia euroa. Lisäksi summaan kuuluvat muun muassa testauksen ja jäljityksen korvaamiseen myönnetyt 350 miljoonaa euroa.

Koronaepidemian aikana myös kuntien omistamat sairaanhoitopiirit ovat saaneet ensimmäistä kertaa suoraa tukea valtiolta. Tänä vuonna tukea on luvattu yhteensä 600 miljoonaa euroa.

Lehtosen mukaan uusi rahoitusmalli on ollut sekä sairaanhoitopiirien että omistajakuntien toive. Ensi vuoden koronatukia ei ole vielä erikseen merkitty sairaanhoitopiireille.

– Korvaukset sairaanhoitopiireille menisivät toivottavasti samalla tavalla kuin tänä vuonna. Siellä kustannuksiakin syntyy.

Potilaalle koronaviruksen hoito on maksutonta

Sairaanhoitopiirien kautta kuntatalouteen osuu myös se, että koronapotilaiden määrä sairaaloissa on olut kasvussa. Potilaalle koronaviruksen testaus ja hoito on maksutonta, koska kyse on yleisvaarallisesta tartuntataudista.

Epidemian etenemisestä riippuu se, kuinka paljon lisäkustannuksia tulee tehohoitokapasiteetin, suojauksen ja testauksen lisäämisestä sekä hoitovelan purkamisesta.

Seuraava isompi kustannuserä tulee rokottamisesta. Rokotukset alkavat mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ensimmäiset myyntiluvan saaneet rokotteet saadaan Suomeen. Tämänhetkisen arvion mukaan tämä voi tapahtua jo vuoden alussa.

Koronapotilaiden tehohoidon hintalappu lähes 12 miljoonaa

Eniten hintaa on koronapotilaan tehohoidolla, jonka alaraja on keskimäärin 3 000 euroa vuorokaudessa.

Tehohoito on siis maksanut yhteensä ainakin yli 11,7 miljoonaa euroa, kun marraskuun loppuun mennessä päättyneiden potilaiden tehohoitojen yhteenlaskettu kesto on ollut 3 918 vuorokautta.

Lisälaskua tulee esimerkiksi osastohoidosta, joka maksaa keskimäärin noin 300 euroa vuorokaudessa koko maan tasolla. Vuodeosastolla voi kulua useita viikkoja, ja pitkään teholla ollut potilas tarvitsee pitkän kuntoutuksen. Teho-osastolla koronapotilas on keskimäärin vajaat kaksi viikkoa.

Koronapotilaiden tehohoidon kustannuksiin liittyy myös palkkakulujen nousu, kun teho-osastoille on siirretty henkilökuntaa ja työtä tehdään kolmessa vuorossa. Lisäksi lääkäripäivystystä on jouduttu vahvistamaan.

"Koronatukien pitäisi korvata talousvaikutuksia"

Kuntaliiton Lehtonen muistuttaa, että sairaanhoitopiirien talousvaikeudet valuvat aina lopulta niiden omistajakuntiin.

Kaupunkien ja kuntien arvioiden perusteella koronakriisissä suurin vaikutus kuntien talouteen ei kuitenkaan tule kustannusten kasvusta vaan vero- ja maksutulojen heikkenemisestä.

– Tämä on käynyt ilmi kyselyissämme kunnille jo huhtikuusta asti. Todellisuudessa koronatukien pitäisi korvata talousvaikutuksia. Niitä jää iso määrä korvaamatta, jos ainoastaan testaus tai hoito korvataan, Lehtonen sanoo.

Koronan takia siirtyneistä leikkauksista kuluja

Myös sairaanhoitopiirejä painavat menetetyt tulot. Toimintatuotot ovat vähentyneet, kun kiireetöntä hoitoa on siirretty koronapandemian akuutin hoidon tieltä.

Kysynnän supistuminen ja kiireettömien hoitojen siirtäminen vähensivät tammi–elokuussa sairaanhoitopiirien toimintatuottoja yhteensä 1,8 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, kertoo Kuntaliiton yhteenveto Manner-Suomen 20 sairaanhoitopiirin ensitiedoista.

Iso osa sairaanhoitopiirien lisäkustannuksista kohdentuu kuntatalouteen vasta, kun sairaanhoitopiirit alkavat maksaa hoito- ja palveluvelkaa eli leikata ja hoitaa niitä potilaita, joiden hoito on viivästynyt koronan takia.

Koronatukien kohdentumista parannetaan

Vuonna 2021 koronatukien painopisteen on tarkoitus siirtyä kustannusten korvaamiseen, jolloin tuki kohdentuisi tarkemmin syntyneisiin kuluihin.

Ensi vuodelle budjettiesityksessä on varattu 1,6 miljardia euroa testauksesta ja jäljityksestä aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen, mutta laskentaperusteita ei ole vielä päätetty. Yhteensä kunnille on esitetty koronatukia ensi vuodelle noin 2,4 miljardia euroa.

– Tuet helpottavat kuntien talousvaikeuksia myös ensi vuonna, ja toivottavasti kohdentuminen on parempaa kuin tänä vuonna, Lehtonen arvioi.

Hoitojonojen purkuun 450 miljoonaa 2021–2013

Budjettiesityksen mukaan kustannuskorvausten todellinen määrä riippuu ensi vuoden tautitilanteesta ja siitä, miten kauan hybridistrategian toimeenpano edellyttää toimia. Hoitojonojen purkuun on varattu vuosille 2021–2023 yhteensä 450 miljoonaa.

– Viimeistään kevään kehysriihessä tarvitaan lisätietoa siitä, miten valtio tukee kuntia ja sairaanhoitopiirejä vuosina 2022–2024. Nyt jo tiedetään, että osa hoitovelasta ja kuntien talousvaikeuksista kohdistuu tulevaisuuteen epidemian pitkittymisen vuoksi. Hybridistrategiassa on päätetty, että valtio turvaa kuntien ja yritysten toiminnan jatkumisen myös epidemian jälkeen, Lehtonen sanoo.

Lähteenä käytetty myös Tehohoidon tilannekuva -raporttia sekä teho-osastoista vastaavaa ylilääkäriä Stepani Bendeliä Kuopion yliopistollisesta keskussairaalasta.