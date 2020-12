Marja Brink loihti viime vuonna koko itsenäisyyspäivän näyttäviä kampauksia ja meikkejä Linnan juhliin – tänä vuonna hän kokkaa perheelleen

Joulunaluksen juhlakausi on peruttu käytännössä koko maassa, ja se vie tuloja suurelta joukolta yrittäjiä. Esimerkiksi pikkujouluja ei järjestetä, ja se näkyy niin kampaamoissa, vaateliikkeissä kuin taksien tilauksissa.

Meikkitaiteilija, kampaaja Marja Brinkin itsenäisyyspäivä on tänä vuonna hyvin erilainen kuin aiemmin. Viime vuonna hän teki kollegansa kanssa yhteensä seitsemän kampausta ja meikkiä Linnan juhlien vieraille Helsingin keskustassa.

Viimeinen asiakas lähti liikkeeltä suoraan Presidentinlinnaan. Kun Linnan juhlien kättely alkoi, Brink ryhtyi siivoamaan.

– Itsenäisyyspäivä on nyt poikkeuksellinen. Laitan ruokaa perheelle hyvin pienessä piirissä, Brink kertoo.

Pitkän linjan meikkitaiteilija, kampaaja ja kouluttaja on ollut alalla 20 vuotta, ja Linnan juhlien vieraita on ollut asiakkaina joka vuosi.

– Päivässä on ollut aina oma jännitteensä, ja jokaiseen työhön panostetaan aina 100-prosenttisesti ja henkisesti vielä enemmän, koska on kyse isosta ja kuin kuninkaallisesta tapahtumasta.

Marja Brinkin itsenäisyyspäivä sujuu ihan uudella tavalla 20 vuoden jälkeen. Liikkeessä oli perjantaina hiljaista.

"Teen puolet siitä, mitä normaalisti"

Marja Brinkille loka-, marras- ja joulukuu ovat yleensä sesonkia, sillä hän on painottanut työtään juhlakampauksiin ja -meikkeihin.

Nyt pikkujouluja ja muitakaan juhlia ei ole. Kesällä jäi väliin hääsesonki.

– Teen puolet siitä, mitä normaalisti. Teen myös kuvausmeikkauksia, eikä niitäkään ole.

Brinkin mukaan koronavuosi tuo merkittävän loven liiketoimintaan koko vuoden osalta. Hyvä suunta katkesi, sillä meikki- ja kampauspalvelujen kysyntä oli viime vuosina kasvussa.

– Kysyntää oli pieniinkin juhliin, ja yrityksillä oli juhlia myös arkisin.

Marja Brink uskoo, että tilanne ei helpotu hirveästi ennen ensi kesää, vaikka rokote on tulossa alkuvuonna.

30 vuoden aikana tuhansia pukuja Linnan juhliin

Juhlamuotitalo Seremonia on myynyt ja vuokrannut jo lähes 30 vuoden aikana tuhansia pukuja Linnan juhliin. Nyt Helsingin keskustassa sijaitsevassa liikkeessä on ollut hiljaista.

Liikkeen ovi on yleensä käynyt itsenäisyyspäivän alla ahkerasti aina viime metreille saakka. Pelkästään naisten pukuja meni vielä vuosi sitten noin 60.

Seremonian omistaja Minna Toikka myöntää, että Linnan juhlien peruuntuminen on yritykselle todella suuri menetys.

– Loka-marraskuun myynnistä on 50–60 prosenttia kevyesti pois, mutta terveys edellä täytyy jokaisen mennä, hän toteaa.

Miehetkään eivät ole nyt rynnänneet viime tipassa kysymään sopivankokoisia frakkeja. Toikan mukaan moni mies jätti aivan itsenäisyyspäivän kynnykselle tarkistuksen, vieläkö on samoissa mitoissa.

Juhlapukujen erikoisliikkeessä Seremoniassa on yleensä kova kuhina juuri ennen Linnan juhlia, kun ihmiset teettävät viime tipan korjauksia. Yrittäjä Minna Toikka tuumaa hiljaisessa liikkeessä Helsingin keskustassa, että tunnelma on nyt täysin erilainen.

Frakit ovat muodostaneet tärkeän osan Seremonian pukujen myynnistä ja vuokrauksesta itsenäisyyspäivän alla. Moni mies jätti sovituksen viime tippaan, jolloin ovi kävi tiuhaan. Kiire tuli siis Linnan juhliinkin.

Taksien liikevaihdosta on lähtenyt 80 prosenttia

Itsenäisyyspäivä on ollut normaalisti Helsingin takseille tärkeä juhlapäivä, mutta vielä enemmän taksiyrittäjiä kurittaa koko pikkujoulukauden peruuntuminen.

– Olemme vieneet vieraita Presidentinlinnaan ja huolehtineet, että vieraat pääsevät kotiin turvallisesti, Helsingin Taksiautoilijat ry:n puheenjohtaja Mika Virtanen kuvailee.

– Se on ollut näyttävä päivä, mutta ei kyytien määrä ole niin valtava ollut. Linnaan on mennyt noin 1 800 ihmistä, mutta se on vähemmän kuin yhdellä laivalla, hän huomauttaa.

Virtanen ottaa pääkaupunkiseudun taksien ahdingon mittariksi sen, että normaalina arkiaamuna yhden tunnin aikana Helsingin satamiin on saapunut ainakin 4 000 matkustajaa ruotsinlaivoilta.

– Helsingissä kyytejä on paljon lentokentälle, laivoille ja tapahtumiin, ja kaikki on nyt menetetty. Liikevaihdosta on lähtenyt viime aikoina 80 prosenttia.

Virtasen mukaan helsinkiläisten taksien liikevaihto oli vuonna 2017 yhteensä 170 miljoonaa euroa. Tänä vuonna se jää 50 miljoonan paikkeille. Sadat taksiyrittäjät ovat joutuneet lopettamaan.

Ensi vuonna pääkaupungin takseilla näkyy jo valoa tunnelin päässä, Mika Virtanen arvioi. Hänen mukaansa pientä elpymistä voi tulla, mutta ala kärsii pahasti vielä pari vuotta ja kulkee käyrällä samaan tahtiin Finnairin kanssa.

– Toivon, että pääsemme pikkuisen normaalimpaan eloon.

Minna Toikka toteaa, että onneksi on morsiuspukuja. Morsiamet sentään tilailevat pukuja ja jaksavat uskoa tulevaan.