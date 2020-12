Väitös: Lapsen oikeuksia saatetaan rajoittaa esitutkinnassa ilman selkeää lakiperustetta

Romukoppaan

Eli se niistä oikeusperiaatteista, joita Suomen valtaeliitti on toitottanut julkisuudessa. Suomen lainsäädäntö on rakennettu valtaeliitin ehdoilla niin ristiriitaiseksi, että joutaisi kokonaan romuttaa. Olen 20 vuotta vaatinut julkisuudessa koko lainsäädännön perkaamista, mutta korjausvelka vaan kasvaa vuosi vuodelta. Tähän kehityksen merkittävimpänä syynä on riippumattoman perustuslakituomioistuimen puute. Tällainen sisäänlämpiävä jäävi itsesääntely, jollainen Suomessa on, ei todistettavasti ole toimiva ratkaisu. Ja mitä alemmas päättäjien moraali vajoaa, sitä ilmeisempiä ovat sen aiheuttamat ongelmat.



Toinen vakava ongelma on suomen päätöksenteon syklisyys, koko päätöksenteko nollataan vaalikausittain, mitään jatkuvuutta ei ole. Ehdotin yli 10 vuotta sitten järjestelmää, jossa puolet kansanedustajista vaihtuisi kolmen vuoden välein. Myös eduskunnan merkitystä tulisi vähentää, itsehallinnolliset maakunnat olisivat välttämättömät, mutta tässä puolueiden keskinäinen riitely on vastassa. Tällä menolla Suomi vajoaa jatkuvasti kohti sekasortoista ja lainvastaista hallintoa, jolla ei ole mitään muuta funktiota, kuin puoluekoneiston pyörittäminen. Eduskunta tuottaa huonoja lakeja, joita kunnat soveltavat mielivaltaisesti, siinä on Suomen "oikeusperiaate".

