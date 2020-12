Koronaväsymys alkaa näkyä myös päättäjissä – sapelinkalistelu on silti kriisitilanteessa turhaa

Kommentti

Aluehallintovirastot (avi) eivät kaipaa hallitukselta enempää tai yksityiskohtaisempaa ohjausta alueellisista koronarajoituksista päättämiseen. Tämä selvisi Lännen Median kyselystä lokakuun alussa. Kysely suunnattiin avien ylijohtajille, joista viisi kuudesta vastasi.

Kaikki kyselyyn vastanneet ylijohtajat olivat samaa mieltä siitä, ettei hallituksen tai ministeriöiden tule puuttua nykyistä enempää avien toimintaan. Vastauksissa myös kiiteltiin parantunutta yhteistyötä viranomaisten välillä epidemian torjunnassa.

Alueiden autonomiaa korostava kyselyn tulos asettuu mielenkiintoiseen valoon, kun sitä vertaa keskusteluun sosiaali- ja terveysministeriön ja alueiden koordinaation toimivuudesta.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) on pitkin matkaa patistellut alueita ripeämpiin toimiin.

Helsingin väistyvä pormestari Jan Vapaavuori (kok.) puolestaan on arvostellut ministeriötä eli käytännössä Kiurua siitä, ettei Helsinkiä ole otettu riittävän hyvin ja ajoissa mukaan torjuntatoimista päättämiseen. Kiuru taas on muistuttanut aiheellisesti, että Suomea riittää myös pääkaupungin ulkopuolella.

LM kysyi ministeriöltä, miten aktiivista sen kanssakäyminen on Uudenmaan koordinaatioryhmän kanssa ollut. Ministeriöstä vakuutettiin, että syksyn aikana on ollut kymmeniä koronaan liittyviä STM:n tilaisuuksia, joissa Uusimaa on ollut eri tavoin mukana.

Myös Helsingin kaupunki on ryhmässä edustettuna. Se kuitenkin kaipaa yhteyttä suoraan ministeriöön tai ainakin yhteydenpitoa pääkaupunkiseudun oman koordinaatioryhmän kautta.

Jos yhteistyö ei aina näytä toimivan hallituksen ja alueiden kesken, ei se suju kitkatta myöskään hallituksessa. Yle ja Helsingin Sanomat uutisoivat pääministeri Sanna Marinin (sd.) ja valtiovarainministeriön ex-kansliapäällikkö Martti Hetemäen sähköpostikirjeenvaihdosta, jossa Marin kertoi olevansa turhautunut siihen, että riittäviä torjuntatoimia on vaikea saada läpi hallituksessa eri puolueiden epäröinnistä johtuen. Pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina Marin sanoi, ettei kyse ollut syyttelystä vaan tilanteen toteamisesta.

On vaikea välttyä ajatukselta, että koronaväsymys alkaa näkyä kansalaisten lisäksi päättäjissä. Se on ymmärrettävää, mutta samalla huolestuttavaa. On vaikea odottaa ihmisten toimivan päivästä toiseen johdonmukaisesti, jos rivit torjuntatoimien johtamisessa rakoilevat.

Käynnissä on näännyttävä viivytystaistelu, jossa tavoitteena on pelata lisäaikaa, kunnes rokotukset käynnistyvät ja tilanne niiden myötä alkaa helpottua.

Sitä odotellessa torjuntatoimista päättävien toimijoiden kannattaisi yhteistyön ja yhteisen vastuunkannon vaatimisen lisäksi toteuttaa näitä periaatteita myös itse. Virheitä ehdimme etsiä ja jälkiviisastella niillä myöhemmin.

