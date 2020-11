Näkökulma: Keskustan ministerikierrätys saattaa venyä – Vanhasen toivotaan jatkavan mahdollisimman pitkään

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko on ollut puolueensa johdossa pian kolme kuukautta. Vaikka monissa keskusteluissa todistellaan, ettei kukaan edes kuvitellut puolueen saavan pikavoittoja, on gallup-käyriä seurattu silmä kovana.

Ylen viimeisimmässä mittauksessa viisari värähti 12,4 prosenttiin. Vaikka luku on kaukana kultavuosien luvuista, sitä pidettiin hyvänä signaalina. Kannatus on ollut kolmessa viimeisimmässä mittauksessa nouseva. Moni ajattelee, että hiljaa hyvä tulee.

Kun Saarikko valittiin johtoon, häntä pommitettiin kysymyksillä, milloin hän ottaa itselleen hallituksen toiseksi raskaimman salkun eli valtiovarainministerin pestin. Toistaiseksi hän on hoitanut tiede- ja kulttuuriministerin tehtäviä.

Vaihdoksesta ei ole kuulunut mitään, vaikka julkisuudessa salkkukierrätystä on rummutettu.

Keskustalähteistä vakuutetaan, että kierrätys ei ole ajankohtainen. Nykyiseen ministeriryhmään ei kohdistu paineita, eikä liioin puheenjohtajaan siitä, että tämän pitäisi jo ottaa kakkossalkku itselleen.

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen työhön ollaan tyytyväisiä ja monet toivovat, että hän hoitaa tehtävää niin pitkään kuin mahdollista.

Vanhanen on kertonut, ettei hän aio olla tehtävässä koko vaalikautta. On uumoiltu, että salkku vaihtuisi kevään kuntavaalien jälkeen. Osa keskustaväestä on sitä mieltä, että vaihtoa saadaan odottaa pidemmälle. Vanhanen tuntuu viihtyvän roolissaan hyvin, ja omalle taloprojektillekin on löytynyt jostain aikaa.

Kun katsotaan ministereiden asuinkuntia, kierrätys saa uuden merkityksen. Puolueen vahva alue Pohjois-Suomi ammottaa tyhjyyttään sen jälkeen, kun Katri Kulmuni väistyi ministerin tehtävästään.

Erityisesti on ollut esillä puolueen varapuheenjohtaja Markus Lohi, joka edustaa Lapin vaalipiiriä. Olisiko aika saada hänet hallitusriveihin?

Jos kysytään lappilaisilta, kyllä varmaankin, mutta muualla nykyiseen ministerikaartiin ei haluta kajota. Ja kenen salkun Lohi ottaisi, elinkeinoministeri Mika Lintilän vai maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän? On hankala nähdä, että jompikumpi heistä joutuisi luopumaan.

Lintilää arvostetaan kentällä samoin kuin Leppää. Puolustusministeri Antti Kaikkosenkaan vaihtoon ei löydy perusteluja. Saarikko tuskin alkaisi kierrättää Kaikkosta, joka luetaan kuuluvaksi puheenjohtajan joukkueeseen.

Moni muistaa, miten Saarikko meni julkisesti Kaikkosen taakse puheenjohtajapelissä alkusyksystä 2019.

Helpotusta Pohjois-Suomen tilanteeseen saataneen viikonvaihteessa, kun keskustan puoluevaltuusto kokoontuu etänä kaksipäiväiseen kokoukseensa.

Kokouksessa valitaan valtuustolle puheenjohtaja. Kisaan ovat ilmoittautuneet Mirja Vehkaperä Oulusta sekä Liina Tiusanen Helsingistä.

Vehkaperä on entinen kansanedustaja ja europarlamentaarikko. Hän lähtee kisaan ennakkosuosikkina.

Vehkaperän valinta helpottaisin Pohjois-Suomen hätää. Valtuuston puheenjohtaja kuuluu puoluejohtoon ja hän voi olla mukana esimerkiksi hallitusneuvotteluissa. Pesti on merkittävä samoin kuin eduskuntaryhmän puheenjohtajan tehtävä, jossa vaikuttaa Antti Kurvinen.

Hänenkin nimi pyörii salkkuhuhuissa, mutta Kurvinen viihtyy nykypestissään.

Viikolla keskusta pani esikuntaansa uusiksi.

Keskustan ministeriryhmän valtiosihteeriksi siirtyy Anna-Mari Vimpari. Hän on tällä hetkellä keskustan eduskuntaryhmän pääsihteeri.

Nykyisen valtiosihteeri Jari Partasen pesti on päättymässä vuoden vaihteessa. Partanen ehti olla valtiosihteerin tehtävissä muutaman vuoden.

Muitakin siirtoja on listalla.

Puolueessa uusia nimityksiä ja vaihdoksia ei pidetä dramaattisina, vaikka jotkut ihmettelivät Partasen vaihtoa. Perusteluna on, että Saarikko kokoaa mieleistään joukkuetta ympärilleen. Tavoitteena on virittää koneisto kevään vaaleihin. Niiden tulos on monella tapaa ratkaiseva puolueelle.

Tulos kertoo, puhutaanko keskustasta laskevan auringon puolueena vai uudistuspuolueena.