Ota etätyöt huomioon kodin ja työpaikan välisten matkakustannusten verovähennyksissä – vain toteutuneet kulut saa vähentää

Vuosi 2020 ei ole ollut millään muotoa normaali.

Läheskään kaikkia ammattiryhmiä muutos ei koske, mutta koronakriisin vuoksi moni pitkää työmatkaa kulkeva suomalainen on esimerkiksi tehnyt enemmän tai vähemmän etätöitä kotonaan. Osa on ollut lomautettunakin.

Tällöin työmatkakustannuksia on saattanut kertyä huomattavasti aikaisempia vuosia vähemmän.

Miten verottaja suhtautuu muuttuneeseen tilanteeseen?

Kiinnitetäänkö siihen nyt erityistä huomiota, että vähennyksiin oikeuttavat työmatkat on oikeasti tehty ja kustannuksia on syntynyt?

Lisäselvityksiä pyydetään tarvittaessa

Johtava veroasiantuntija Anna-Leena Rautajuuri Pääkaupunkiseudun verotoimistosta muistuttaa, että verohallinnon suorittama valvonta ei kuulu julkisen tiedon piiriin.

Siksi menetelmät, joilla esimerkiksi veroilmoituksissa annettuja tietoja saatetaan tarkastaa, ovat vain hallinnon omassa tiedossa.

Kuluvan vuoden työmatkavähennyksistä verottaja on tiedottanut jo kesästä alkaen.

Viesti on ollut, että ikävät yllätykset välttääkseen itse kunkin on syytä tarkistaa veroprosenttinsa, jos tietoihin on merkitty matkakuluja, jotka eivät ole tänä vuonna toteutuneet aikaisempaan tapaan.

– Verovelvollinen voi vaatia vähennettäviksi vain syntyneet kulut. Jos niitä on tänäkin vuonna syntynyt, niin samat oikeudet niihin pätevät kuin aikaisemminkin, Rautajuuri toteaa.

– Mikäli joitakin lisäselvityksiä tarvitaan, niitä sitten pyydetään.

Minkäänlaisia kuitteja tai esimerkiksi työnantajien todistuksia työpaikalla työskentelystä ei veroilmoitukseen tarvitse eikä pidä liittää.

Oma auto hyväksytään tiukoin ehdoin

Verohallinnon verkkosivujen mukaan kodin ja työpaikan välisistä matkoista saa vähennyksen sen mukaan, mitä kulkuneuvoa matkoihin on halvinta käyttää. Yleensä se on bussi tai juna.

Oman auton mukaan matkakulut voi vähentää ainoastaan tietyissä olosuhteissa.

Sellaisia ovat tilanteet, joissa julkista kulkuneuvoa ei ole lainkaan käytettävissä, kävelymatka on yhdensuuntaisella matkalla yhteensä vähintään kolme kilometriä, odotusaika meno-paluumatkalla on yhteensä vähintään kaksi tuntia tai matka alkaa tai päättyy puolenyön ja aamuviiden välisenä aikana.