Pääministeri Marin: Hallitus ei halua ryhtyä sakottamaan maskin käyttämättä jättämisestä

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) mielestä maskipakon säätäminen olisi perusoikeuksien takia vaikeaa. Sitä ei esitetä valmisteltavana olevaan tartuntatautilain muutokseen.

– Tiedätte hyvin, kuinka perusoikeudellisesti vaikea kysymys tämä on, Kiuru sanoi torstaina hallituksen koronatoimien tiedotustilaisuudessa.

Julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen on eri mieltä. Hän sanoi keskiviikkona Lännen Medialle, että oikeustieteilijät ovat valmistelleet valtiosääntöisesti täysin ongelmattomat maskipykälät jo puoli vuotta sitten.

Rautiaisen mukaan ne voitaisiin säätää nopeasti voimaan ilman poikkeusolojen julistamista eduskunnan normaalissa säätämisjärjestyksessä.

Kiuru uskoi maskisuositusten voimaan.

– Kun viranomaiset antavat suosituksia, kyllä niitä tässä tilanteessa noudatetaan. Maskisuositus tarkoittaa viranomaisten antamana sitä, että me kaikki otamme tämän viestin vakavasti vastaan.

Valvonta edellyttäisi sanktioita

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi, että maskipakkoon olisi liitettävä sanktiot, jotta sitä voitaisiin valvoa.

– En haluaisi nähdä sellaista tilannetta, että me alkaisimme Suomessa sakottaa kansalaisia siitä, että he eivät käytä maskeja.

Marinin mukaan kaikkien on syytä käyttää maskeja, kun ollaan tekemisissä muiden kanssa.

– Ensisijaisena keinona on kuitenkin se, että sitä tekemisissä oloa eli fyysisiä kontakteja vältetään. Jos on välttämätöntä vaikka käydä ruokakaupassa tai apteekissa, maskin käytön on syytä olla osa omaa repertuaaria.

Marin sanoi, ettei halua nähdä myöskään sellaista tilannetta, jossa kansalaisia sakotettaisiin mahdollisen ulkonaliikkumiskiellon rikkomisesta. Ulkonaliikkumiskielto tosin edellyttäisi valmiuslain käyttöön ottamista.

– Vetoan vahvasti ihmisiin, että nyt noudatetaan suosituksia niin, että pakkokeinoihin ei tarvitse turvautua, Marin sanoi.