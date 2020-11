STM antoi ohjeita epidemian leviämisalueille: ryhmäliikunta loppuu ja julkiset tilat kiinni – pääkaupunkiseudulle ja Pirkanmaalle uusia koronarajoituksia

Koronatartuntojen määrä on kasvanut koko Suomessa syksyn aikana. Tilanteen hillitsemiseksi rajoituksia tiukennetaan nyt vakavimmassa epidemiatilanteessa olevilla alueilla pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla.

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on antanut Uudellemaalle sekä muille leviämisvaiheen uhassa oleville alueille lisäohjeita epidemian leviämisen estämiseksi.

STM kehottaa tiedotteessaan, että kunnat ja kuntayhtymät harkitsevat korkean tartuntariskin julkisten tilojen käytön keskeyttämistä. Tämä koskee kuntosaleja sekä ryhmäliikuntaan tai urheiluun käytettäviä tiloja, uimahalleja ja kylpylöitä, yleisiä saunoja, huvi- ja teemapuistoja, tivoleita sekä eläintarhoja sekä sisäleikkipuistoja tai -paikkoja.

Ministeriö suosittaa, että yli kymmenen henkilön yksityistilaisuuksia ei järjestetä eikä niihin osallistuta. Kiellot ovat viime sijassa aluehallintovirastojen ja kuntien vastuulla.

Lisäksi STM suosittelee, että ryhmäharrastukset keskeytetään ja mahdollisuuksien mukaan siirrytään etäyhteyksiin. Lasten ja nuorten harrastusten kohdalla on kuitenkin syytä käyttää erityistä harkintaa.

Keskustakirjasto Oodissa näyttää jatkossa yhtä hiljaiselta kuin ennen avajaisia vuonna 2018.

Pääkaupunkiseudulla kielletään yleisötilaisuudet

Helsinki, Espoo, Vantaa ja muu pääkaupunkiseutu ottaa käyttöön järeitä keinoja koronatilanteen hillitsemiseksi. Toimenpiteitä ovat kaikkien julkisten tilojen sulkeminen, yleisötilaisuuksien kieltäminen ja toisen asteen opetuksen siirtäminen etäopiskeluun.

Käytännössä toimet tarkoittavat muun muassa uimahallien, jäähallien ja kirjastojen sulkemista. Koulutuspuolella peruskoulu ja varhaiskasvatus jatkavat kuitenkin lähiopetuksen piirissä.

Toimista kertoi Helsingin pormestari Jan Vapaavuori tiedotustilaisuudessa tiistaina aamupäivällä. Hänen mukaansa likimain koko kaupunkien käytössä oleva keinoarsenaali otetaan käyttöön. Vielä järeämmät toimet edellyttäisivät valtiotason päätöksiä.

Rajoituksista on tarkoitus päättää torstaina ja ne on määrä ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti. Määräaika voi Vapaavuoren mukaan olla jotakin kolmen viikon ja reilun kuukauden väliltä. Jälkimmäinen tarkoittaisi loppuvuotta.

Pirkanmaan koronatilanne merkittävästi heikentynyt

Tiistaina kerrottiin myös Pirkanmaan uusista torstaina voimaan tulevista koronarajoituksista, jotta leviämisvaiheeseen siirtyminen voitaisiin ehkäistä.

Pandemiaohjausryhmä suosittelee maskien käyttöä myös toisen asteen oppilaitoksiin jouluaattoon asti sekä toistaiseksi julkisille ja yksityisille työpaikoille. Maskisuositus koskee myös peruskoulujen ja päiväkotien työntekijöitä sekä kauppoja ja ostoskeskuksia.

Yli 20-vuotiaiden joukkue- ja kontaktilajien harrastus-, ottelu- ja kilpailutoiminta suositellaan keskeytettäväksi Pirkanmaalla 15. joulukuuta asti. Rajoitus ei koske maajoukkue-, SM- tai 1-divisioonatason harjoittelu- ja kilpailutoimintaa.

Uimahallien kävijämäärä puolitetaan ja hallit kohdentavat ikäihmisten käynnit tiettyihin kellonaikoihin. Yksityistilaisuuksien osallistujamäärän suositus kiristyy enintään kymmeneen henkilöön joulukuun puoleenväliin asti.

Pirkanmaan koronatilanne on edelleen kiihtymisvaiheessa ja tilanne on viikon kuluessa merkittävästi heikentynyt, kerrotaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tiedotteessa.

Sairaalahoidon tarve on viikossa kasvanut, ja Tampereen yliopistollinen sairaala otti loppuviikosta koronapotilaille käyttöön omat teho- ja vuodeosastot.

Uudenmaan yökahvilatoimintaa rajoitetaan

Koronaepidemian leviämisvaiheessa olevan Uudenmaan ravitsemisliikkeille tulee muita maakuntia tiukempia rajoituksia, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan. Asiaa koskeva valtioneuvoston asetus tulee voimaan torstaina puolenyön aikaan.

Asetus rajoittaa niin sanottujen yökahviloiden aukioloaikoja. Jatkossa ravitsemisliikkeet voivat olla auki kello 23 asti ja avata uudestaan aikaisintaan kello viisi aamulla. Tähän asti ravintolan on voinut avata tunnin sulkemisajan jälkeen.

Aukioloaikojen rajoitukset eivät koske huoltoasemien yhteydessä toimivia ravitsemisliikkeitä. Uudellamaalla kaikkien ravitsemisliikkeiden anniskelu päättyy edelleen klo 22.

Kiihtymisvaiheessa olevien Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Pohjanmaan maakuntien ravitsemisliikkeissä rajoitukset ovat samat kuin tähänkin asti.

Pääkaupunkiseudun tilanne melkein kuin keväällä

Pääkaupunkiseudun koronatilannetta tiedotustilaisuudessa taustoitti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) toimitusjohtaja Juha Tuominen.

Hänen mukaansa alueen tartuntojen määrässä on havaittu melkoinen hyppy viime viikon aikana. Jos testauskapasiteetin muutos otetaan huomioon, määrän voi olettaa olevan suhteellisesti jo lähellä viime kevään tilannetta. Silloin Uusimaa eristettiin muusta maasta.

Huolestuttavaa on Tuomisen mielestä sekin, että testeissä positiivisten tulosten osuus on noussut 4 prosenttiin ja yli 40-vuotiaiden sairastuneiden määrä on kasvanut merkittävästi. Se alkaa näkyä HUS:n sairaaloissa, joissa koronapotilaiden määrä on noussut viime vuorokauden aikana 15 prosenttia.

– Vaikka rajoituksia on otettu jo aiemmin käyttöön ja kansalaisiin on vedottu monin tavoin, se ei ole riittänyt, Tuominen totesi.

– Vetoan nyt taas: käyttäkää maskia, pitäkää etäisyyttä ja peskää käsiä.

Pormestari Jan Vapaavuori luonnehti toimia järeiksi.

Leviämisvaiheen kriteerit täyttyvät

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori totesi pääkaupunkiseudun kaupunkien perustavan päätösesityksensä neljään taustatietokokonaisuuteen.

Ne ovat faktat, asiantuntijatieto ja kokonaisharkinta sekä linjaavat asiakirjat. Viimeksi mainittu tarkoittaa lähinnä lainsäädäntöä ja valtioneuvoston hybridistrategiaa.

– Pääkaupunkiseutu on nyt leviämisvaiheessa. Kaikki kriteerit täyttyvät, Vapaavuori kiteytti.

– Viime viikon aikana ilmenneitä vaikuttavia tekijöitä ovat sairaalahoidossa olevien potilaiden määrän kasvu ja tartunnat hoivakodeissa ja asunnottomien majoituspaikoissa. Lisäksi jäljitys uhkaa ruuhkautua, ja suositusten noudattamiskuri on höltynyt.

Marinilta kiitoksia Vapaavuorelle

Päätösesitykset saivat nopeasti kiitoksia eri tahoilta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) reagoi Twitterissä toteamalla, että "nyt on viimeinen hetki toimia nopeasti pahenevan pääkaupunkiseudun koronatilanteen kääntämiseksi. HUS alueen tänään kerrotut koronarajoitustoimet ovat painavia ja tarpeen. Kiitos @Vapaavuori."

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) käynnisti puolestaan keskustelut vakavimmassa koronatilanteessa olevien alueiden kanssa. Kiurun tarkoituksena on keskustella päivän aikana niiden alueiden kanssa, joissa ollaan koronaviruksen kiihtymis- tai leviämisvaiheessa. Ensimmäisenä vuorossa oli Uusimaa.

Myös yrityspuolella reagoitiin. Nordea muun muassa ilmoitti päivällä, että pankin Uudenmaan konttorit siirtyvät pelkästään ajanvaraukseen.

Nordean kassapalvelut toimivat kuitenkin edelleen koko Suomessa normaalisti. Turvallisuussyistä asiakkaita kehotetaan käyttämään maskia asioidessaan konttoreissa.

MaRa vaatii yökahviloita kiinni

Laajemmin koko Uudenmaan koronatilanteeseen otti tiistaina kantaa matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö MaRa. Järjestön mielestä anniskelupainotteisten yöravintoloiden tulee lopettaa yökahvilatoiminta Uudellamaalla heti.

"Myös asiakkaiden tulee noudattaa ravintoloiden ja muiden matkailualan yritysten viruksen leviämisen estämiseksi antamia ohjeita. Jos virus leviää Uudellamaalla hallitsemattomasti, seurauksena ovat uudet yhä ankarammat rajoitustoimet. Pahimmillaan tämä voi uhata uusimaalaisten joulun ja uuden vuoden ajan matkailua muualle Suomeen", MaRa toteaa tiedotteessaan.

Järjestön toimitusjohtajan Timo Lapin mielestä ravintolat, hotellit sekä kongressi- ja messualan yritykset ovat tehneet erinomaista omavalvontaa koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

– Korona ei ole yksittäistapauksia lukuun ottamatta levinnyt toimialamme yrityksissä, Lappi toteaa.

– Kun virus kuitenkin leviää nopeasti Uudellamaalla, tehokas omavalvonta on yhä tärkeämpää.

