Suomalaiset turkistarhat selvisivät Ruokaviraston laajasta tutkimuksesta ehjin nahoin.

Minkkitarhojen vaikutus koronaviruspandemian leviämiselle ja rokotteen kehittämiselle nousi keskusteluun syksyn aikana, kun muun muassa Tanskassa todettiin tartuntoja useilla turkiseläimillä.

Tanska on maailman suurin turkisminkkien kasvattaja. Maassa on noin 1300 minkkitilaa.

Ruokavirasto testasi 30 suomalaisen minkkitarhan eläimet koronavirustartunnan varalta. Kaikki tutkitut näytteet olivat negatiivisia. Tarhoja testattiin Kalajoella, Kauhavalla, Kaustisella, Kokkolassa, Korsnäsissä, Mustasaaressa, Närpiössä, Pedersöressä, Uusikaarlepyyssä ja Vöyrissä.

Yhteensä Suomessa on runsaat 200 minkkitarhaa.

Suomalaisilla turkistarhoilla on toteutettu keväästä asti tehostettuja toimenpiteitä, joilla näyttää Ruokaviraston mukaan olleen vaikutusta minkkien tartuntojen estämisessä. Niitä on viraston mukaan jatkettava edelleen, kunnes pandemia on hallinnassa, eivätkä ihmiset aiheuta enää tartuntavaaraa turkiseläimille.

Virasto käynnistää nyt koronavirusseurannan, joka koskee kaikkia turkistarhoja, jotka kasvattavat minkkejä, muita näätäeläimiä tai suomensupia. Seurantaa on tarkoitus jatkaa vähintään ensi kesään saakka, mutta suunnitelmaa muutetaan tarvittaessa.

Turkistarhaajien tulee lähettää itsestään kuolleita tai heikkokuntoisina lopetettuja turkiseläimiä säännöllisesti Ruokavirastoon laboratorioon tutkittavaksi.

Lisäksi kunnaneläinlääkärit toteuttavat turkistarhoilla näytteenottoja, joissa otetaan näytteitä myös elävistä eläimistä.

Jos turkistarhan eläimissä todetaan koronavirustartunta, Ruokavirasto määrää tarhan minkit ja muut näätäeläimet sekä supikoirat lopetettavaksi.