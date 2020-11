Turun yliopiston Jetro Tuularille 200000 euron apuraha lihomisen syiden selvittämiseen – Lääketieteen säätiö jakoi tutkimukseen yli 2,4 miljoonaa euroa

Turun yliopiston tutkijatohtori ja dosentti Jetro Tuulari on saanut Suomen lääketieteen säätiöltä 200 000 euron apurahan lihomisen syiden selvittämiseen. Tuulari selvittää tutkimusryhmänsä kanssa, miten aivojen verkostojen toiminta on sidoksissa lihomistaipumukseen.

Yli puolet aikuisista suomalaisista on ylipainoisia, ja usein ongelma alkaa jo lapsena. 2–16-vuotiaista pojista useampi kuin joka neljäs on ylipainoinen, tytöistä noin joka viides.

Tuularin seurantatutkimuksessa selvitetään lasten kehittyvien aivojen toimintaa hyödyntämällä MRI-aivokuvausta ja verkostomallintamista.

– Tavoitteena on samalla myös luoda uutta väestöneurotieteen osaamista Suomeen. Vastaavia menetelmiä voitaisiin jatkossa käyttää myös monien sairauksien, kuten masennuksen, tutkimisessa, Tuulari sanoo säätiön tiedotteessa.

Suomen lääketieteen säätiö jakoi apurahoina yli 2,4 miljoonaa euroa. Säätiön kuluvana vuoden apurahajaossa syöpäsairaudet on suurin yksittäinen tautiryhmä. Syöpätutkijat saivat yhteensä 30 apurahaa eli 17 prosenttia kaikista apurahoista. Seuraavaksi eniten apurahoja jaettiin lastentautien (15 prosenttia), sydän- ja verisuonitautien (13 prosenttia) ja neurologisten tautien (12 prosenttia) tutkimukseen.

Apurahan sai 183 tutkijaa. Turkulaisille tutkijoille myönnettiin yhteensä 34 apurahaa.

Perinteisten apurahajaon lisäksi säätiö jakoi 60-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi Tulevaisuuden uhat -apurahoja uusille tutkimusavauksille, jotka tähtäävät terveysuhkiin varautumiseen.

– Käynnissä oleva pandemia osoittaa, miten valtava merkitys on tutkitulla tiedolla. On tärkeää, että meillä on Suomessa korkeatasoista tutkimusta ja pystymme osallistumaan kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön. Globaalit haasteet voitetaan vain yhdessä, puheenjohtaja Oskari Heikinheimo kertoo säätiön tiedotteessa.

Suomen lääketieteen säätiö tukee suomalaista lääketieteellistä tutkimusta ja koulutusta vuosittain jaettavin apurahoin ja palkinnoin. Säätiö suurin niistä säätiöistä, jotka tukevat nuoria tutkijoita kaikilta lääketieteen aloilta.