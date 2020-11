Raportti: Koronakriisi paljasti ongelmat suojavarusteiden hankinnassa – "Rauhallisina aikoina ei mietitty vaihtoehtoja häiriötilanteen varalle"

Paluu todellisuuteen

Ymmärtääkseni (tieto mitä kevällä annettiin) HVK:n varmuusvarastojen päivitykset perustuvat lähinnä sotauhkiin. Olisi mukava tietää, miten on varustauduttu biologisen sodan uhkaan, koska ilmeisesti pandemiaankaan ei ollut suuremmin varustauduttu. Eikä ainakaan päivitetty, koska osa tavarasta oli vanhentunutta.



HVK:n sivuilla kerrotaan: ” Valtiolla on varmuusvarastoituna materiaaleja väestön toimeentulon ja talouselämän toiminnan turvaamiseksi vakavien häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalta. Varmuusvarastoilla turvataan energiahuoltoa, elintarviketaloutta, terveydenhuoltoa sekä maanpuolustusta palvelevaa tuotantoa. Huoltovarmuuskeskuksen tehtävänä on ylläpitää varastoitavia materiaaleja.”

- Kysymys kuuluu siis, kuinka terveydenhuollon varusteet oli päästetty vanhenemaan?



HVK:ssa toimii hallitus: ” Valtioneuvosto nimittää hallituksen kuultuaan huoltovarmuusneuvostoa. Hallitukseen kuuluu vähintään 9 ja enintään 11 jäsentä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuina. Näistä vähintään 4 tulee edustaa elinkeinoelämää. Hallituksen toimikausi on 3 vuotta.”

Hallituksessa istuu tällä hetkellä 10 jäsentä.



Ja Huoltovarmuusneuvosto: ” Valtioneuvosto nimittää Huoltovarmuusneuvostoon vähintään 22 ja enintään 26 jäsentä enintään kolmen vuoden toimikaudeksi. Puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä nimitetään elinkeinoelämän ehdotuksesta.”

Huoltovarmuusneuvostossa istuu 24 jäsentä, Puolustusvoimista Suomen Pankkiin, mukaanlukien työntekijä-, että työnantajajärjestöjen edustajat.

Lisäksi arvattavasti armeija rividuunareita.



Miten eivät 34 (korkeimman) johtajatason henkilöä kykene huolehtimaan siitä, että tarvikket ovat ajan tasalla?

