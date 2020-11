Parikymppinen tamperelaispariskunta järjesti kaksi teinityttöä myymään seksiä Turussa ja Tampereella

Helsinki

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut parikymppisen naisen ja miehen kahden vuoden ja kahden kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen, sillä he järjestivät kaksi teinityttöä myymään seksiä. Oikeuden mukaan he syyllistyivät kahteen ihmiskaupparikokseen.

Toinen uhreista oli tekojen aikaan 16–17-vuotias ja toinen 15-vuotias. Tekijät majoittivat heitä asunnossaan Tampereella ja hotellihuoneessa Turussa syksyllä 2018. Oikeuden mukaan vanhemmalla uhrilla oli 50 asiakasta, mistä tuomitut hyötyivät yhteensä 6 000 euroa. Nuorempi uhri myi seksiä kuudelle ihmiselle, ja siitä kaksikko sai itselleen 640 euroa. Rikoshyöty tuomittiin menetettäväksi valtiolle.

Oikeuden mukaan ihmiskauppa ei ollut törkeää, sillä uhreja ei pakotettu seksikauppaan ja he olisivat voineet lopettaa sen milloin tahansa.

20-vuotias nainen ja 20-vuotias mies tuomittiin kahden ihmiskaupan lisäksi alkoholirikoksesta. Heidän katsottiin antaneen uhreille alkoholia. Mies tuomittiin lisäksi huumausainerikoksesta, sillä hän antoi nuoremmalle uhrille amfetamiinia.

Sosiaalisen median perusteella tuomitut ovat seurustelleet. Tuomion mukaan he myös asuivat tekojen aikaan yhdessä. STT ei julkaise tuomittujen nimiä uhrien yksityisyyden suojelemiseksi.

Pariskunnan lisäksi asiassa tuomittiin 19-vuotias nainen nuorena tehdystä ihmiskaupasta. Hän oli oikeuden mukaan kehottanut nuorempaa uhria seksin myymiseen.

Oikeus määräsi tuomitut maksamaan uhreille korvauksia yhteensä 12 000 euroa.