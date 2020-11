Kysely: Suomalaiset kannattavat kovempia kalastusrajoituksia saimaannorpan suojelemiseksi

Tuoreen WWF:n teettämän kyselytutkimuksen perusteella enemmistö niin kaikista suomalaisista kuin myös Saimaan alueen asukkaista kannattaa keväisen verkkokalastuskiellon jatkamista nykyistä pidempään.

Kyselyn tulosten perusteella 68 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että keväistä verkkokalastuksen kieltoa saimaannorpan pesimäalueilla tulisi jatkaa kuukaudella nykyisestä eli heinäkuun loppuun saakka. Seitsemän prosenttia vastaajista on asiasta eri mieltä. Myös Saimaan alueen asukkaista lähes yhtä iso osuus eli 66 prosenttia on sen kannalla, että verkkokalastuskieltoa tulee jatkaa heinäkuun loppuun. Verkkokalastus on merkittävin yksittäinen uhka erittäin uhanalaiselle saimaannorpalle sen jälkeen, kun kuutti on selvinnyt yli pesäpoikasvaiheen.

Enemmistö kaikista vastaajista eli 81 prosenttia oli sitä mieltä, että saimaannorpan kuuttien suojaksi määritellyn verkkokalastuskieltoalueen tulee kattaa kaikki tunnetut poikaspesäpaikat. Samaa mieltä oli Saimaan alueen asukkaista 79 prosenttia.

Lisäksi 88 prosenttia vastaajista asuinpaikasta riippumatta oli samaa mieltä siitä, että Suomen tulee varmistaa se, että saimaannorpan kanta kasvaa tasolle, jolla se on pitkällä tähtäimellä elinvoimainen. Eri mieltä oli neljä prosenttia vastaajista.

Kyselyn toteutti Kantar TNS WWF:n toimeksiannosta, ja kyselyyn vastasi 1 028 suomalaista, joista 300 asui Saimaan alueella.

– Ilmaston lämpeneminen on tällä hetkellä suuri ja nopeasti kasvava uhka saimaannorpille. Sen takia kanta tulisi saada mahdollisimman nopeaan kasvuun, ja kaikista ihmisen aiheuttamista norppakuolemista pitäisi päästä eroon. Tehokkain toimi on jatkaa keväistä verkkokalastuskieltoa heinäkuun loppuun, sillä kuuttien kalanpyydyskuolleisuus on selvästi siirtynyt heinäkuulle, toteaa tiedotteessa WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen.

Lisäksi kuluvan vuoden lokakuussa toteutettiin Etelä-Savon maakuntaliiton tekemä kaikille avoin nettikysely verkkokalastuksesta Saimaalla. Maakuntaliiton kyselyyn, jonka tulokset julkaistiin myös tänään keskiviikkona, vastasi 1 120 ihmistä. Maakuntaliiton kyselyssä puolestaan noin 61 prosenttia vastaajista kannatti verkkokalastuskiellon jatkamista heinäkuun loppuun saakka.