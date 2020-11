Koronapandemia asettaa useita rajoituksia perinteisten Linnan juhlien viettoon 6. joulukuuta, mutta Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan itsenäisyyspäivän tunnelmaa välitetään Linnasta poikkeusvuonnakin.

Perinteistä veteraanien ja lottien kokoontumista Linnaan ei tänä vuonna turvallisuussyistä nähdä, mutta presidenttipari tapaa muutaman veteraanin sekä kasvotusten että verkossa. Keskustelut tehdään etukäteen turvallisuussyistä.

Itsenäisyyspäivän uudesta ohjelmasta kerrottiin tiistaina videokokouksessa. Niinistö korosti puheessaan tilaisuuden aluksi, että Linnan juhlissa on kyse itsenäisyyspäivän juhlista, joita on seurannut aina noin kaksi miljoonaa tv:n katsojaa.

– Katsojat ovat pitäneet oman itsenäisyyspäivän juhlansa kotioloissa, ja niin tänäkin vuonna. Itsenäisyyspäivän juhla on siis aivan ennallaan, Niinistö totesi.

– Linnassakin juhlitaan, mutta toisella tavalla kuin aikaisemmin.

Niinistö uskoo, että Linnasta voidaan välittää tunnelmaa poikkeuksellisissakin olosuhteissa.

– Katsotaan Suomea silmiin. Koetaan se ainutlaatuinen kansakunnan menestystarina ja tunnetaan vahvuus, jolla vaikeudet on voitettu ja tullaan voittamaan, Niinistö kuvaili tämän vuoden itsenäisyyspäivän viettoa.

Tv:n ohjelmaosuus tulee siis tänäkin vuonna Linnasta. Ohjelmassa nähdään ja kuullaan perinteiden painotusta, mutta myös nuorten mielipiteiden esilletuloa. Illan aikana esitetään välähdyksiä eri puolilta Suomea ja maailmaltakin. Niinistö kertoi, että tarkoitus on paneutua erilaisiin asiaryhmiin aluekontakteissa.

– Kykenemme antamaan paljon sellaista, joka jättää miettimistä ja jonka jokainen tuntee, Niinistö luottaa.

Presidenttipari viettää illan Linnassa

Linnaan on aina tultu eri puolilta maata. Sauli Niinistön mukaan koko maa huomioidaan niin, että illan aikana tullaan näkemään välähdyksiä sieltä täältä Suomesta ja rajojen ulkopuoleltakin.

Sauli Niinistö kertoi, että hänellä on ohjelmassa itsenäisyyspäivän juhlatilaisuuksia tänäkin vuonna puolisonsa Jenni Haukion kanssa. Presidenttipari viettää illan Linnassa.

Kättelyitä ei siis nyt nähdä, vaan itsenäisyysjuhlissa korostetaan tänä vuonna turvallisuuden säilymistä. Paikalla Linnassa ovat vain esiintyjät ja väki, joka hoitaa tunnelman välittämisen. Esimerkiksi muuta valtionjohtoa tai vieraita ei ole paikalla.

Niinistö totesi, ettei tunnista tai tunne suurta menetystä, vaikka perinteisiä Linnan juhlia ei nyt vietetäkään. Poikkeusvuoden itsenäisyyspäivän juhla herättää hänessä syveneviä tunteita, vaikka traditioillakin on aina arvonsa.

Televisioitava juhla ei paljon lyhene aiemmista vuosista, vaikka pitkään kestänyttä kättelyä ei nähdäkään.

Pukukoodi on tänä vuonna poikkeava

Ensimmäinen adjutantti Jan Brunberg korosti medialle, että itsenäisyyspäivän juhlien järjestelyt toteutetaan turvallisesti.

– Veteraanit ovat illan kunniavieraita, vaikka itsenäisyyspäivä vietetään nyt ruutujen välityksellä.

Brunbergin mukaan aluelähetyksiin panostetaan ympäri Suomea. Niissä tuodaan esille koko Suomea ja eri yhteiskunnan aloja. Lähetyksiä on yhteensä kuusi, joista osa on suoria, osa ennakkoon tehtyjä. Aiheita ovat muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelut, alkutuotanto ja maaseutu, maanpuolustus, vapaaehtoistyö, työ, luonto ja saamelaisuus. Lapset, nuoret ja koulutus saavat oman osuutensa lähetyksessä.

Kulttuuriesitykset ovat tavallista vuotta monipuolisempia: illan aikana nähdään esittävää taidetta musiikista tanssiin ja teatteritaiteeseen. Osa lähetetään suorana 6.12., mutta osa nauhoitetaan etukäteen. Myös aluelähetyksissä on mukana musiikkiosuuksia monipuolisesti.

Illan aikana nähdään koosteita itsenäisyyspäivien vastaanottojen tunnelmista aiemmilta vuosikymmeniltä.

Pukukoodi on tänä vuonna poikkeava: se on tumma puku kunniamerkein. Myös median toiminta on hyvin erilaista, sillä pääsy Linnaan on hyvin rajoitettu.