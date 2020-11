Porin Astora Areena -jäähallissa sijaitsevasta lukitusta kaapistosta on löytynyt dopingaineita, tiedottaa Lounais-Suomen poliisi.

Poliisin alustavan selvityksen mukaan kyseinen kaapisto on siirretty Astora Areenalle elokuussa 2019 toisen yrityksen varastotiloista. Sitä ennen kaapisto on ollut varastoituna vuosien ajan. Tiettävästi kaapistossa on siirrettäessä ollut lukittuja lokeroja, joiden avaimet ovat kadonneet.

Poliisilla ei ole tässä vaiheessa tutkintaa syytä epäillä, että jäähallin henkilökunnalla, pelaajilla ja valmentajilla tai muilla jäähallin käyttäjillä olisi tekemistä löydettyjen dopingaineiden kanssa.

Poliisi ei tiedota asiasta enempää.