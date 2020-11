Korona lisäsi hälytystehtävien määrää lähes sadallatuhannella – Poliisiin väkivaltaiset vastustamiset lisääntyneet

Helsinki

Korona on lisännyt vakavaa väkivaltaa sekä poliisin hälytystehtävien määrää. Havaittavissa on merkkejä siitä, että esimerkiksi törkeiden pahoinpitelyiden ja jopa henkirikosten määrä on lisääntynyt merkittävästi, kertoi Poliisihallitus tiedotteessaan maanantaina.

Yleisten paikkojen sijaan poliisin hälytystehtävät suuntautuvat nyt koteihin.

Poliisin alkoholiin liittyvien hälytystehtävien määrä kasvoi tammi-syyskuun aikana 16 prosenttia eli 33 000 tehtävällä viime vuoteen verrattuna. Kaikkien hälytystehtävien määrässä kasvua oli 11 prosenttia, mikä tarkoittaa 88 000 tehtävää.

– Kasvu on sikäli yllättävää, että poliisi arvioi vielä viime keväänä, että hälytystehtävien määrä laskee korona aikana, sanoo poliisitarkastaja Ari Järvenpää Poliisihallituksesta Lännen Medialle.

Yleisillä paikoilla väkivalta ja häiriökäyttäytyminen ovat vähentyneet muun muassa ravintoloiden aukiolorajoitusten seurauksena. Esimerkiksi järjestyksenvalvojiin kohdistuvien väkivaltaisten vastustamisten määrä on vähentynyt merkittävästi.

Kokonaisväkivallan määrä on laskenut korona-aikana.

– Samaan aikaan poliisiin kohdistuvat väkivaltaiset vastustamiset ovat lisääntyneet yli 18 prosentilla viime vuoteen verrattuna, Järvenpää kertoo.

Poliisin kohdistuvat perusmuotoiset virkamiehen vastustamiset ovat pysyneet samoissa määrissä kuin aiempina vuosina. Viidenneksen nousu väkivaltaisten vastustamisten määrässä osoittaa, että kansalaisten otteet myös poliisia kohtaan ovat koventuneet.

Poliisin Pysähdy! -kampanjan tarkoituksena on ohjata korona-ajan ongelmista kärsiviä ihmisiä oikeanlaisen avun piiriin.

Korona kiristi pinnaa

Väkivalta on Suomessa vahvasti päihdesidonnaista. Väkivaltaan voivat liittyä alkoholin ohella myös mielenterveysongelmat, syrjäytyminen ja esimerkiksi nyt korona-aikana työttömyydestä johtuva taloudellinen ahdinko.

– Korona ei ole ainakaan helpottanut ihmisten taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia. Ihmisten pinna saattaa yksinkertaisesti olla herkässä, Järvenpää miettii ongelmien taustasyitä.

– Siinä missä päihteiden käyttöä ja ihmisten käyttäytymistä kontrolloidaan yhteiskunnan taholta yleisillä paikoilla, kodeissa tällaisia rajoituksia tai väliin tulijoita ei välttämättä löydy, pohtii poliisitarkastaja Pekka Heikkinen Pohasta.

Heikkinen arvioi, että myös poliisiin kohdistuvat väkivaltaiset vastustamiset saattavat johtua enemmänkin olosuhteista kuin ihmisten yleisen väkivaltaistumisesta. Päihteiden käyttöön linkittyvissä väkivaltarikoksissa on tyypillistä, että osapuolet ovat sekä rikoksesta epäiltyjä että tekojen uhreja.

– Kun alkoholin käyttöön yhdistyy lääkkeiden ja huumeiden käyttö, ihmisen pää saattaa olla niin sekaisin, ettei hänellä ole minkäänlaista itsekontrollia. Tällaisissa tilanteissa hän saattaa käydä myös poliisin päälle sumeilematta, Heikkinen kuvailee.

Huumerikoksissa voimakas kasvu

Poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten määrä kasvoi kolmanneksella tammi-syyskuun aikana viime vuoteen verrattuna. Poliisin mukaan voimakas huumerikosmäärien kasvu selittyy osittain sillä, että poliisi on kohdistanut resurssejaan huumerikosten estämiseen ja selvittämiseen.

Toisaalta myös huumausaineiden käyttö on lisääntynyt jatkuvasti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkisti lokakuussa jätevesiseurantansa tuoreimpia tuloksia. Niiden mukaan esimerkiksi amfetamiinin, metamfetamiinin, MDMA:n ja kokaiinin käyttömäärät ovat kasvaneet yhtäjaksoisesti viimeisen kahdeksan vuoden ajan.

Huumausainerikoksiin sotkeutuu yhä useammin niin kutsuttuja tavallisia työssä käyviä ihmisiä.

Kun Tulli takavarikoi keväällä 2019 anonyymissa Tor-verkossa toimineen Silkkitie-kauppapaikan palvelimen, se kertoi tunnistaneensa 7 500 palvelussa huumekauppaa tehneen suomalaisen nimen. Puolet näistä henkilöistä oli sellaisia, joilla ei ollut aiempaa rikostaustaa.

Pysähdy!

Poliisi kertoi maanantaina Pysähdy! -kampanjastaan, jonka tavoitteena on auttaa ihmisiä avun piiriin ajoissa. Poliisi on poiminut kampanjaan viisi koronaepidemian aikana korostunutta ilmiötä eli mielenterveysongelmat, päihdeongelmat, lähisuhdeväkivalta, nettipetokset ja liikenneturvallisuus.

Avuntarjoajia ja muuta tietoa kampanjasta voi etsiä poliisin verkkosivuilta.