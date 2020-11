Pääministeri Sanna Marin koronarokotteen tuomasta avusta: "Väestön kattava rokottaminen ja rokotesuojan saaminen voi kestää vielä kauan"

Sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin muistuttaa, että koronavirus kiusaa suomalaisia vielä pitkään, vaikka rokotteesta on saatu myönteisiä uutisia.

– Vaikka toimiva ja turvallinen rokote saataisiin markkinoille pian, voi väestön kattava rokottaminen ja rokotesuojan saaminen kestää vielä kauan. Siksi tarvitaan malttia noudattaa terveysviranomaisten ohjeita ja suosituksia, Marin korosti puhuessaan puoluevaltuuston kokouksessa lauantaina.

Marin kuvaili tartuntatilanteen olevan tällä hetkellä Suomessa hallinnassa.

– Vaikka tilanne on täällä vakaampi kuin muualla, on se silti vakava ja riski taudin voimakkaampaan leviämiseen on suuri.

Marin peräänkuulutti EU-tasoista yhteistyötä taudin torjunnassa.

– Riittävän laajan testauksen järjestäminen kaikissa jäsenvaltioissa on lähtökohta onnistuneelle strategialle. Tähän tarvitaan edullisia ja riittävän luotettavia pikatestejä ja niiden laajaa käyttöä. Jäsenvaltioissa on tehostettava toimia jäljityssovellusten saamiseksi mahdollisimman laajaan käyttöön ja sovellukset on saatava toimimaan keskenään.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Lääkeyhtiöt Pfizer ja saksalainen Biontech kertoivat aiemmin tällä viikolla, että niiden kehittelemä koronarokote on testeissä antanut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin 90-prosenttisen suojan.

Oppivelvollisuuden pidentämiseen rahoitusta

Marin puolusti päätöstä oppivelvollisuuden pidentämisestä. Hän totesi hallituksen ohjaavan perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmaan 180 miljoonaa euroa sekä ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön palkkaamiseen ja ohjauksen tukitoimiin 80 miljoonaa euroa.

Marin kommentoi myös Yhdysvaltain presidentinvaalien tulosta.

– Yhdysvallat on valinnut uuden johdon johtamaan maataan ja sen ulkosuhteita. Tulevan presidentin Joe Bidenin lausunnot luovat toivoa paluusta monenkeskiseen yhteistyöhön ja aitoon kumppanuuteen Euroopan kanssa.

Paatero: verotietojen julkistus kattavaksi

Puoluevaltuuston puheenjohtaja, kuntaministeri Sirpa Paatero korosti hallituksen tukevan taloudellisessa ahdingossa olevia kuntia.

– Tuen tarkoitus ei ole sinänsä ollut paikata kuntien vaikeaa taloudellista tilannetta, vaan mahdollistaa ihmisistä huolen pitäminen. Olemme tukeneet ja tukemassa kuntien toimintoja yhteensä yli viidellä miljardilla eurolla.

Paatero otti kantaa myös verotietojen avoimuuteen esittämällä, että medialle luovutettavien verotietojen tulisi olla kattavia. Tänä vuonna yli 4000 henkilöä oli kieltänyt viime vuoden verotustaan koskevien tietojen luovuttamisen tiedotusvälineille massaluovutuksena. Tiedot ovat kuitenkin aiempien vuosien tapaan olleet saatavissa verottajalta erikseen pyytämällä.

Rkp:n Anna-Maja Henriksson on huolissaan kuntavaalien muuttumisesta pormestarivaaleiksi.

Rkp: Henriksson: Huomio asiakysymyksiin

Myös rkp:n puoluevaltuusto kokoontui lauantaina. Puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kantoi huolta ensi kevään kuntavaalien profiloitumisesta pormestarivaaleiksi. Pormestarikysymys on noussut esiin erityisesti Helsingissä, missä kokoomuksen Jan Vapaavuori ilmoitti Helsingin Sanomien haastattelussa, ettei pyri jatkokaudelle.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Perjantaina perussuomalaiset ilmoitti puheenjohtaja Jussi Halla-ahon olevan puolueen pormestariehdokas. Pormestari valitaan myös muun muassa Turussa ja Tampereella.

– Kuntavaaleissa on keskityttävä asiakysymyksiin, joista Helsingin kaupunginvaltuusto aidosti päättää, Henriksson linjasi.