Auton räjäytyksestä Torniossa epäillään kahta – poliisin mukaan epäillyt tiesivät, että auto oli Rajavartiolaitoksen käytössä

Keskusrikospoliisi (Krp) epäilee kahta henkilöä Torniossa elokuussa sattuneesta auton räjäyttämisestä. Räjähdyksessä vaurioitui Rajavartiolaitoksen käyttöön vuokrattu henkilöpakettiauto. Henkilövahinkoja räjähdyksestä ei aiheutunut.

Krp:n mukaan esitutkinnassa on saatu selvitettyä yksityiskohtaisesti tapahtumat ennen ja jälkeen räjähdyksen. Teossa käytetty räjähde oli pienehkö ja se oli louhintaräjähdettä. Räjähteen alkuperä ei ole tiedossa.

– Poliisi on saanut selkeän kuvan tapahtumista Aarnintiellä. Esitutkinnan perusteella epäillään, että rikoksesta epäillyllä on ollut tiedossa, että kohteena ollut auto on Rajavartiolaitoksen käyttämä henkilöpakettiauto. Esitutkinnassa teon suunnitelmallisuutta, motiivia ja sitä, miksi kohteeksi valikoitui Rajavartiolaitoksen käyttämä auto, selvitettiin erittäin laajasti. Epäillyt eivät kuitenkaan halunneet avata kaikkia asioita esitutkinnassa, joten teon selvittäminen jatkuu käräjäoikeudessa lähitulevaisuudessa, tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Teemu Mäntyniemi sanoo Krp:n tiedotteessa.

Rikosasia on siirretty syyteharkintaan Pohjois-Suomen syyttäjäalueelle Kemin toimipaikkaan. Toinen epäillystä on yhä matkustuskiellossa.