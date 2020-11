Mara suomii hallitusta hitaasta päätöksenteosta matkailurajoituksissa: "Rokote on ainoa valo tunnelin päässä"

Maahantulorajoituksia koskeva hallituksen päätöksenteko on aivan liian hidasta, katsoo matkailu- ja ravintola-alan yritysten etujärjestö Mara. Tämä on järjestön mielestä jopa oleellisempaa kuin se, millainen päätös lopulta tulee.

– Yritysten ja niiden työntekijöiden kannalta vaikeinta on se, että asioiden eteenpäinvieminen kestää liian kauan, suomii Maran toimitusjohtaja Timo Lappi.

Hän huomauttaa, että hallitus on valmistellut pysyvää linjausta matkustusrajoituksista kesästä saakka.

Suomen hyvä tilanne voi nostaa kynnystä

Tiistaina Yle kertoi lähteisiinsä nojaten, että hallitus aikoo esittää uutta koronatartuntojen ilmaantuvuuteen perustuvaa päätöstä.

Ylen mukaan Suomeen voisi jatkossa tulla vapaasti sellaisista maista, joissa ilmaantuvuus on Suomen kulloiseenkin tilanteeseen verrattuna korkeintaan noin kaksinkertainen. Linja olisi selvästi väljempi kuin viime viikkoina on esitetty.

Lappi ei ole tietoinen siitä, onko tämä todella hallituksen esitys. Hän kuitenkin huomauttaa, että malliin liittyy eräänlainen käänteinen ongelma: mitä parempi koronatilanne Suomessa on, sitä useampi maa joutuu "punalselle listalle".

Esimerkiksi tällä hetkellä kriteerejä ei täyttäisi yksikään EU-maa.

– On hyvä, että Suomessa on niin hyvä (korona)tilanne. Mutta se on kova hinta, jonka tämä ala joutuu maksamaan, Lappi sanoo.

"Terveysturvallinen matkustus on mahdollista"

Matkailuala kaipaa mahdollisimman vapaata matkailua Suomeen turvallisuus huomioiden.

Oleellisempaa kuin rajoitusten täsmällinen muoto on Lapin mukaan se, että selkeitä päätöksiä saadaan aikaan ja karanteeneista päästään eroon.

– Jos matkailija joutuu Suomessa karanteeniin, niin hän ei tule, toimitusjohtaja sanoo.

– Ja mihin asiakkaat saadaan sijoitettua, jos he joutuvat odottamaan kahden testin tuloksia useamman päivän?

Karanteeneista voitaisiin Lapin mukaan luopua, jos niin sanottuihin koronapikatesteihin luotettaisiin. Toimitusjohtaja katsoo, että testien luotettavuus on kohentunut huomattavasti.

Lisäksi Lappi sanoo, että ala on tehnyt valtavasti töitä tartuntojen hillitsemiseksi. Se pitäisi hänen mielestään huomioida matkailurajoituksista päätettäessä.

– Terveysturvallinen matkustaminen Suomeen on mahdollista.

Yhä lisää kylmää vettä

Mara kertoi maanantaina pääkaupunkiseudun hotellien hälyttävästä tilanteesta.

Järjestön kyselyn mukaan lähes 60 prosenttia hotellien työntekijöistä on lomautettuna ja liikevaihto laskee tänä vuonna 70 prosentilla viime vuoteen verrattuna. Muualla maassa pudotus on kyselyn mukaan yli 40 prosenttia.

Tiistaina tuli puolestaan lisää kylmää vettä Lapin-matkailulle, kun Britannian suurin matkailualan yritys TUI kertoi peruvansa kaikki marras-joulukuun matkansa Pohjois-Suomeen.

– Saan hätääntyneitä viestejä Pohjois-Suomesta, jossa moni yritys on täysin ulkomaisen kysynnän varassa. Koronavahinkoja joudutaan paikkaamaan 5-10 vuotta, Lappi sanoo.

– Rokote on ainoa valo tunnelin päässä.