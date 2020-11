Krp:lle uusi päällikkö vasta joulukuussa – Supon päällikköhakua hoitaa nykyisen päällikön virantäytössä voittanut kansliapäällikkö

Keskusrikospoliisin (krp) seuraavan päällikön aloitus venyy ainakin kahdella kuukaudella. Virka oli tarkoitus täyttää alun perin lokakuun alussa, mutta prosessi on yhä kesken.

Virkaa tällä hetkellä hoitavan Robin Lardotin seitsemän vuoden virkakausi päättyi syyskuun lopussa, mutta hänelle on tehty loka- ja marraskuun kestävä jatkomääräys tehtävään.

– Krp:n päällikön nimitys on aivan loppusuoralla, ja asia on tarkoitus viedä valtioneuvoston päätettäväksi mahdollisimman pian. Valtioneuvoston on tarkoitus nimittää krp:n päällikkö 1. joulukuuta lukien viiden vuoden määräajaksi, kertoo osastopäällikkö Jukka Aalto sisäministeriöstä.

Virkaa on Lardotin lisäksi hakenut viisi muuta henkilöä. Hakijoiden joukossa on poliisitaustaisten Heikki Kopperoisen ja Tero Kurenmaan lisäksi muun muassa vastaanottokeskuksen johtaja Niina Mitikka, jolla on työkokemusta myös pelastustoimesta.

Täytettävänä on myös toinen korkean profiilin poliisivirka, sillä sisäministeriö on käynnistänyt suojelupoliisin (Supo) päällikköhaun. Nykyisen päällikön Antti Pelttarin viisivuotiskausi päättyy helmikuun lopussa.

Hausta tekee mielenkiintoisen se, että haun yhteyshenkilönä sisäministeriössä toimii kansliapäällikkö Kirsi Pimiä. Kansliapäällikön paikkaa haki myös Pelttari, mutta sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) nimitti virkaan Pimiän, mikä käynnisti spekulaatiot nimityksen poliittisuudesta.

Pimiällä ei ollut kokemusta sisäministeriön hallinnonalalta, minkä lisäksi tämä on toiminut aiemmin vihreän ex-oikeusministeri Tuija Braxin erityisavustajana ja vihreiden lainsäädäntösihteerinä.

Pelttari ei halunnut tässä vaiheessa kommentoida, aikooko hän hakea jatkokautta supon johdossa.

Supon valtuudet kasvoivat tiedustelulakien tultua voimaan kesällä 2019. Merkittäviä lisävaltuuksia ovat rajat ylittävän verkkoliikenteen valvonta sekä mahdollisuus tiedustella ulkomailla. Lakien myötä lisävaltuuksia sai myös sotilastiedustelu.

Turvallisuuspuolen nimitysten lisäksi keskustelua on kuluvana vuonna herättänyt valtiovarainministeriön kansliapäällikkösotku.

Jatkoajalle houkutellun Martti Hetemäen seuraajaksi piti keväällä nimittää alivaltiosihteeri Päivi Nerg, mutta tämä ei kelvannut sdp:lle. Taustalla oli valtiovarainministeriön puutteelliseksi koettu tiedotus silloisesta sote-valmistelusta Juha Sipilän (kesk) pääministerikauden lopussa.

Nykyisen eduskunnan perustuslakivaliokunta moitti lokakuun alun lausunnossaan ministeriötä siitä, ettei se ollut toimittanut tarpeellisia tietoja kansliapäällikköhaun valmistelusta. Lopulta virka julistettiin uudelleen hakuun.

Kansliapäällikkönä siirtymäajan toimii hallinto- ja kehitysjohtaja Juha Majanen.