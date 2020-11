Koronavirus tuli kutsumatta tylsistyttämään ainutkertaista nuoruutta – tutkija vaatii nuorille lupaa elää ja tavata toisiaan

Koronaviruspandemia pitkittyy maailmalla, ja rajoituksia tulee ja menee Suomessakin.

Elettyä nuoruutta ei kuitenkaan saa takaisin, kun pandemia joskus saadaan hallintaan.

Syksyn aikana nuoria on syyllistetty koronaviruksen levittämisestä opiskelijajuhlissa. Varovaisuus on vaikeaa, koska nuoruus on sosiaalinen elämänvaihe ja nuorilla koronaoireet voivat olla melko huomaamattomia.

– Ylipäätään nuorten niputtaminen ei ole koko totuus. Suurin osa nuorista suhtautuu vastuullisesti koronatilanteeseen, sanoo nuorisotutkimuksen dosentti Sofia Laine Tampereen yliopistosta.

– Syyllisten etsiminen ja sormella osoittelu ei ole koskaan rakentavaa, toteaa tohtorikoulutettava Jenni Lahtinen Helsingin yliopistosta.

Iltaa voi istua järkevästi

Nuorten enemmistö noudattaa rajoituksia ja varoo levittämästä tautia läheisilleen.

Rajoitukset voivat kuitenkin haitata nuoruutta, jos ne jatkuvat kauan.

– Yhtäkkiä pitäisi elää toisin kuin aikaisemmat sukupolvet. Nuorten pitää voida tutustua myös intiimisti toisiinsa, sanoo Laine.

Laineen mukaan illanistujaisetkin voi toteuttaa vastuullisesti, jos tapaa pienessä ryhmässä nuoria, jotka muutenkin kuuluvat jokapäiväisen arjen sosiaaliseen piiriin. Tällöin riski koronatartunnalle ja sen hallitsemattomalle leviämiselle on pienempi.

Tutkijoiden mukaan nuoruuteen kuuluu sosiaalinen elämä korona-aikanakin.

Tulevaisuudennäkymät heikkenivät

Nuorten tulevaisuudennäkymiin vaikuttaa sekin, että kesällä nuorisotyöttömyys lisääntyi huomattavasti edellisvuoteen verrattuna.

Tilastokeskuksen mukaan 15–24-vuotiaita nuoria oli töissä kesäkuussa 31 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin ja 25–34-vuotiaita 24 000 vähemmän.

Kesätyöt kerryttävät arvokasta työkokemusta, mutta korona pilasi kymmenientuhansien nuorten suunnitelmat.

"Nuorten pitää voida tutustua myös intiimisti toisiinsa." Sofia Laine Nuorisotutkija

Huolta opiskelijaterveydenhuollossa

Koronaviruksen eristys on myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan lisännyt opiskelijoiden mielenterveys- ja päihdeongelmia.

Osalle opiskelijoista etäopiskelu on aiheuttanut arjenhallinnan ja vuorokausirytmin menetyksen. Päihdeongelmat ovat monimutkaistuneet opiskelijaterveydenhuollon toimijoiden mukaan.

Pitkä etäjakson jälkeen paluu oppilaitokseen on tuntunut joillekin ahdistavalta.

Etäopiskelussa on kuitenkin kaksi puolta. Jotkut luokkatilanteessa hiljaiset opiskelijat ovat etäopiskelussa loistaneet.

– Osalle on jopa helpompaa toimia etänä kuin kasvotusten. Opettajan kanssa on käyty hyvin henkilökohtaisia keskusteluja, sanoo Lahtinen.

Ilmastoasioissa valonpilkahdus

Yleisesti lapset ja nuoret sopeutuvat muuttuviin olosuhteisiin helpommin kuin aikuiset. Koronakaan ei muodosta tässä poikkeusta.

Riskejä aiheuttavat kuitenkin eristäytymisen aikana ne perheet, joissa kotona on pahoja ongelmia.

Ennen korona-aikaa nuorten yksi päähuolenaihe oli ilmastonmuutos. Huoli ei ole kadonnut, mutta korona osoitti, että käyttäytymistä muuttamalla hiilidioksidipäästöjä voi laskea maailmanlaajuisesti.

– Jos pandemia saa katsomaan globaalisti yhteisiä käytäntöjä, se voi nostaa toiveikkuutta, arvioi Laine.