Katso sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n tilannekatsaus koronatilanteesta suorana kello 10

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitävät torstaina kello 10 tilannekatsauksen, jossa käsitellään tautitilannetta ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota Suomessa sekä kansainvälisesti.

Tilaisuudessa ovat mukana strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä ja projektipäällikkö Anna Katz sekä ylilääkäri Emmi Sarvikivi THL:stä.

Projektipäällikkö Katzin mukaan EU-maissa koronavirustartuntojen alueellinen ilmaantuvuus on jatkanut kasvuaan kahden viikon aikana. Monissa maissa sairaanhoitokapasiteetti alkaa täyttyä.

Suomessa epidemian kiihtymisvaiheessa on seitsemän sairaanhoitopiiriä.

– Vaikka Suomen tartuntatilanteessa on tapahtunut pientä tasaantumista, ei tilanteeseen pidä tuudittautua, Katz korosti.

STM:n strategiajohtaja kertoi Suomen tilanteen olevan jopa räjähdysherkkä.

– Tartunnat ovat kasvussa ja alueelliset vaihtelut suuria. Tilanne voi muuttua nopeastikin, Voipio-Pulkki sanoi.

Ylilääkäri Emmi Saarikivi toi esiin tilaisuudessa, että viime viikolla todetuista tartunnoista 60 prosenttia on onnistuttu jäljittämään. Selvästi eniten tartuntoja saadaan perhepiirissä. Joukkoaltistumisia on tapahtunut eniten oppilaitoksissa ja vapaa-ajan harrastuksissa. Ravintoloiden osuus joukkotartuntojen lähteistä on laskenut hyvin vähäiseksi.

Oppilaitosten joukkoaltistumiset ovat kuitenkin johtaneet jatkotartuntoihin vain noin prosentissa tapauksista.

– Tyypillisesti joukkoaltistumisessa tartunnan saa noin 10–15 prosenttia altistuneista, ylilääkäri Saarikivi kertoi.

Tilaisuus on katsottavissa myös jälkikäteen täältä.