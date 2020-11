Järjestöt: Väkivaltatilanteet ensihoitotyössä lisääntyneet ja raaistuneet

Väkivaltatilanteet ensihoitotyössä ovat Suomessa lisääntyneet ja raaistuneet. Asia käy ilmi tuoreesta Ensihoitoalan väkivalta -kyselystä. Kyselyn toteuttivat Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ry, Suomen Ensihoitoalan Liitto SEHL ry, Suomen Pelastusalan Ammattilaiset SPAL ry ja Suomen Sopimuspalokuntien Liitto SSPL ry. Vastaajia oli kaikkiaan 1 939.

Järjestöjen mukaan tulokset kertovat väkivallan arkipäiväistymisestä ja korjaavien toimien puutteesta yhteiskunnassa. Ensihoidon työturvallisuuden parantaminen vaatii järjestöjen mukaan kiireellisiä toimia.

Melkein kaikki vastaajat (Tehy, SEHL 97 % vastaajista, SPAL 89 % vastaajista) olivat kokeneet kerran tai useammin ensihoitotyössä väkivaltaa tai sen uhkaa. Väkivallan kokemukset olivat uuden kyselyn perusteella lisääntyneet kahden vuoden takaisesta. Sanallinen uhkailu ja uhkaava käytös on vastaajien mukaan lähes jokapäiväistä. Väkivaltatilanteet ovat yhä yleisempiä, ja ne ovat myös raaistuneet. Lähes 40 prosentti vastaajista on saanut tappouhkauksia tai uhkailussa on mukana teräase (30 %) tai ampuma-ase (9 %).

Lisäksi väkivaltatilanteista ilmoitetaan aiempaa useammin. Poikkeamailmoitusten tekeminen väkivaltatilanteista oli kyselyn mukaan myös lisääntynyt merkittävästi. Ilmoituksen oli tehnyt nyt noin 50 prosenttia vastaajista, joille se oli mahdollista. Kaksi vuotta aiemmin vastaavan ilmoituksen oli tehnyt 18 prosenttia. Vastaajat kokevat kuitenkin, etteivät ilmoitukset johda mihinkään. Vaikka poikkeamailmoituksia työpaikalla oli tehty aiempaa enemmän, rikosilmoitusten tekeminen oli vähentynyt. Järjestöjen mukaan tämä kertoo turhautumisesta siihen, että rangaistukset työtehtävissä kohdatusta väkivallasta ovat erittäin lieviä. Vastaajista 91 prosenttia toivoi parempaa oikeusturvaa. 56 prosenttia vastaajista oli saanut työnantajan järjestämää koulutusta uhka- ja väkivaltatilanteisiin.

Järjestöt vaativat, että päättäjä ottaa tilanteen vihdoin vakavasti ja ryhtyy konkreettisiin toimiin. Järjestöjen mukaan on kestämätöntä, että auttamisen ja pelastamisen ammattilaiset eivät voi tehdä elintärkeää työtään turvallisesti. Lisäksi väkivalta ja sen uhka vaarantaa potilasturvallisuuden.

Järjestöjen mielestä sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön tulee käynnistää välittömästi ensihoidon ja ensivastetoiminnan työturvallisuuden parantamiseen tähtäävä kansallinen hanke tavoitteena vähentää uhka- ja väkivaltatilanteiden syntymistä ja edistää alan turvallisuuskulttuuria.Lisäksi työturvallisuuden hälyttävään heikkenemiseen täytyy vastata lainsäädännöllisin keinoin ja rikoslakia tulee päivittää vastaaman nykytilannetta. Ensihoitotyötä tekeviä kohtaan kohdistuvasta väkivallasta tulee langettaa tuomiot, kuten virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Rangaistusasteikon kiristämisellä olisi ensihoitajiin kohdistuvaan väkivaltaan ennaltaehkäisevä vaikutus.

Järjestöjen mukaan ensihoitoalalla työssä kohdattu väkivalta pitää myös tunnistaa ja tunnustaa ilmiönä ja sen vähentämiseksi pitää löytyä keinoja yhteiskunnassa laajemmin. Parempia ratkaisuja tarvitaan muun muassa päihdeongelmien vähentämiseen ja mielenterveyspalveluiden saatavuuteen.