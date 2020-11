Sanna Marin kritisoi mahdollisuutta poistaa verotiedot median listoilta – pääministerin mukaan ennakointi tärkeää koronaviruksen torjunnassa

Hallitus kokoontui tiistaina Säätytalolle neuvottelemaan koronavirustilanteesta. Samalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) antaa hallitukselle tilannekatsauksen epidemian kehittymisestä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi Säätytalon portailla, että koronaviruksen torjunnassa on tärkeä toimia ennakoivasti, jottei epidemia pääse pahenemaan Suomessa. Monessa Euroopan maassa on jouduttu ottamaan viime aikoina voimakkaita rajoitustoimia käyttöön, koska virus on päässyt leviämään voimakkaasti.

Marinin mukaan epidemiaan liittyviä kysymyksiä pitää tarkastella monesta eri näkökulmasta. Terveyden lisäksi huomioon tulee ottaa oikeudelliset ja taloudelliset näkökulmat.

– Jos terveys- ja koronavirustilanne pahenevat huomattavasti, sillä on erittäin suuri vaikutus talouteen, kuten olemme nähneet Euroopassa. Siksi kannustan kuntia ottamaan tilanteen vakavasti ja lähtemään riittävän varhaisessa vaiheessa toimiin, Marin sanoi.

Marinin mukaan hallitus ei voi tällä hetkellä johtaa koronavirustilannetta samalla tavalla kuin keväällä valmiuslain voimassa ollessa. Sen takia alueellisten toimien tärkeys korostuu.

Hallitus käsittelee tiistaina myös lakimuutoksia, jotka on tehty koronaviruksen takia. Jotkin kriisin takia säädetyt asetukset ja lait ovat määräaikaisia ja niiden voimassaoloaika on päättymässä.

Marin kertoi, että hallitus saa tilannekatsauksen laista ja arvioi, pitäisikö joidenkin lakien ja asetusten voimassaoloaikaa jatkaa. Hän ennakoi, että päätöksiä ei tehdä vielä tiistaina.

Esimerkiksi konkurssilain määräaikainen poikkeus on voimassa tammikuun loppuun asti. Poikkeuksellinen yksityisten yritysten lomautuskäytäntö on voimassa vuoden loppuun asti.

Kokouksessa hallitus arvioi myös nykyisiä koronatoimia ja niiden riittävyyttä.

– Emme voi huokaista helpotuksesta, vaan tilanteeseen pitää suhtautua vakavasti. Tilanne voi pahentua myös Suomessa nopeasti.

Myös matkustusrajoituksia koskeviin kysymyksiin odotetaan uusia ratkaisuja. Koronaviruksen aiheuttamat matkustusrajoitukset ovat pääministerin mukaan vaikeita kysymyksiä muun muassa oikeudellisesta näkökulmasta.

Sen takia niiden valmistelu on kestänyt pitkään. Hän kertoi, että tällä viikolla asiassa pitäisi päästä eteenpäin.

Marin otti kantaa myös Verohallinnon päätökseen, jonka mukaan yli 100 000 euroa ansaitsevat voivat pyytää tulo- ja verotietojensa poistamista medialle toimitettavalta listalta. Tänä vuonna yli 4 000 henkilön tiedot oli poistettu listalta.

Marinin mielestä verotietojen pitäisi olla avoimia.

– Tämä on yhteiskuntamme yksi perusperiaatteista ja kivijaloista, että tiedot ovat avoimia ja voi katsoa, miten vero- ja varallisuuserot kehittyvät Suomessa.

Marin pitää Verohallinnon päätöstä "valitettavana" ja hänen mielestään verotiedot pitäisi olla avoimesti tiedotusvälineiden saatavilla.

Tiistaina THL raportoi 237 uudesta koronavirustartunnasta Suomessa. Sairaalahoidossa on 70 ihmistä, joista 13 on tehohoidossa.

Kahden viime viikon aikana Suomessa on todettu 2 788 tartuntaa, mikä on 132 vähemmän kuin edellisen kahden viikon aikana. Epidemian kiihtymisvaiheessa ovat Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit ja Ahvenanmaa. Leviämisvaiheessa on Vaasan sairaanhoitopiiri.

Kuopion yliopistollinen sairaala tiedotti tiistaina, että epidemia on siirtynyt perustasolta kiihtymisvaiheeseen Kuopiossa ja Siilinjärvellä.