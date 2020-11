Viime vuoden tulokuninkaat ponnistivat kärkeen esimerkiksi köyhästä suurperheestä ja autotalliyrityksestä – työ ja kekseliäisyys päihittivät perintömiljoonat

Kovalla työllä ja kekseliäisyydellä voi yhä vaurastua, paljastavat viime vuoden verotustiedot.

Vuoden 2019 tulokärkinelikko koostuu suomalaisista yrittäjistä, joista yksikään ei tiettävästi ole ponnistanut menestykseen perintömiljoonien avulla.

Maailman rikkaimpien ihmisten joukkoon talouslehti Forbesin mukaan lukeutuva Heikki Kyöstilä aloitti uransa autotallista. Viime vuoden huipputuloisimpiin kuuluva Jorma Takanen on taas kertonut lähteneensä yrittäjäuralle köyhän pohjanmaalaisen suurperheen 13 lapsen sisarusparvesta.

Myös viime vuonna eniten tienannut Ilkka Brotherus on tehnyt elämäntyönsä yrittäjänä.

Toiseksi eniten viime vuonna tuloja haalinut Petri Järvilehto on kerännyt omaisuutensa riskialttiilla ja kovaa työtä vaativalla pelialalla, jossa uuteen innovaatioon satsaaminen muistuttaa monesti upporikas ja rutiköyhä -pelin pelaamista.

Pelialan konkari Petri Järvilehto oli viime vuoden toiseksi eniten ansainnut suomalainen nykyisten tietojen perusteella.

Pelimiljonääri Järvilehto

Viime vuoden suurimmat tulot keräsi Suomessa verohallinnon tiedotusvälineille toimittaman listan perusteella peliyhtiö Seriously Digital Entertainmentin toinen perustaja, vuonna 1972 syntynyt Petri Järvilehto.

Pelialan konkari ja Seriouslyn luova johtajana työskentelevä Järvilehto ansaitsi vuonna 2019 noin 30,5 miljoonaa euroa.

Uudellamaalla asuvan Järvilehdon tuloista pääosa eli 30,4 miljoonaa euroa oli pääomatuloja. Hän maksoi viime vuonna veroja ja muita pakollisia maksuja yhteensä 10,4 miljoonaa euroa.

Peliyhtiö Seriously tunnetaan Best Friends -mobiilipelistä, joka on niittänyt mainetta maailmalla. Pelissä ötökät taistelevat etanoita vastaan.

Järvilehdon ohitse kiipesi tulokärjessä Amer Sportsin myynnillä rikastunut 69-vuotias Ilkka Brotherus, jonka tulot olivat lähes kaksinkertaiset Järvilehtoon verrattuna eli lähes 66 miljoonaa euroa. Siivousvälineyritys Sinituotetta luotsaava Brotherus oli kieltänyt verohallintoa luovuttamasta tietojaan medialle toimitetulle koontilistalle.

Brotherus ryhtyi yrittäjäksi toimittuaan Hackmann-konsernin varatoimitusjohtajana. Tämän jälkeen hän on työskennellyt useissa yrityksissä.

Petri Järvilehto perusti Seriouslyn yhdessä brittiläisen Andrew Stalbowin kanssa vuonna 2013. Molemmat miehet ovat Angry Birds -pelin kehittäneen peliyhtiö Rovion entisiä johtajia.

Stalbowin tulot eivät näy Suomen verotuksessa.

Kaksikko myi yrityksen viime vuonna israelilaiselle kilpailijalleen Playtikalle yli 200 miljoonan euron hintaan. Uutissivusto Venture Beatin mukaan hinta oli 275 miljoonaa dollaria eli 247 miljoonaa euroa.

Järvilehto ei ole kertonut julkisuuteen kauppasummaa.

Viime vuonna eniten tienannut suomalainen Ilkka Brotherus on tehnyt omaisuutensa yrittäjänä.

Maailman rikkaimpiin kuuluva Kyöstilä

Tulolistan kärkinelikossa nykyisten tietojen perusteella oleva Heikki Kyöstilä tienasi vuonna 2019 runsaat 21,5 miljoonaa euroa, joka oli lähes kokonaan pääomatuloa.

Hän maksoi tuloveroa noin 7,3 miljoonaa euroa.

Hammashoitoteknologioita valmistavan Planmeca-yhtiön tyhjästä 1960–70-luvun vaihteessa perustaneen Kyöstilän koko omaisuudesta parinkymmenen miljoonan euron tulo on vain murto-osa.

Kyöstilä on 74-vuotias, ja jatkaa yhä Planmeca-yhtiön toimitusjohtajana.

Yhdysvaltalainen talouslehti Forbesin miljardöörilistan mukaan Kyöstilä on noin 2 miljardin euron (2,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria) omaisuudellaan maailman 1001. rikkain ihminen.

Forbes kutsuu Kyöstilää self made man -nimityksellä. Hän siis on luonut omaisuutensa itse.

Ulkoministeriön Kauppapolitiikka-lehdelle vuosi sitten kesällä antamassaan haastattelussa Kyöstilä kertoi, että valmisti itse Planmeca-yhtiön ensimmäisen tuotteen eli hammaslääkärituolin autotallissa Helsingin Kulosaaressa.

Sitä ennen hän oli työskennellyt myyntiedustajana, ja kiinnittänyt huomiota siihen, että kaikki hammaslääkärien käyttämät kalusteet olivat tuontitavaraa.

Yrityksen alkuajat olivat haastettelun mukaan ”niukkuuden aikaa”.

– Pankissa sanottiin, että jos minulla on puhelinosake, tuo se vakuudeksi, niin saat rahaa. Vastasin, että jos minulla olisi puhelinosake, niin kyllähän minä myisin sen, Kyöstilä sanoi Kauppapolitiikka-lehdelle.

Nykyään Planmeca on yksi maailman suurimpia hammashoitovälineiden ja -laitteiden valmistajia. Yhtiön tuotteita viedään yli 100 maahan.

Viime vuonna Planmecan liikevaihto oli noin 217 miljoonaa euroa. Liikevoittoa kertyi noin 70 miljoonaa euroa.

Pohjois-Pohjanmaan Sievissä asuva Jorma Takanen syntyi köyhään suurperheeseen.

Köyhän perheen poika

Pohjois-Pohjanmaalla asuva Jorma Takanen ansaitsi viime vuonna noin 17,3 miljoonaa euroa.

Takasen tarina on käsittämätön ja jopa sadunhohteinen köyhän suurperheen pojan nousu kohti yrittämisellä tienattuja rikkauksia.

Takanen kertoi joulukuussa 2019 Talouselämän haastattelussa, että hänen lapsuutensa 13 lapsen perheessä oli vähävaraista.

Perheellä oli vähän peltoa ja muutama lehmä.

Vuonna 1946 syntynyt Takanen on toiminut yrittäjänä koko elämänsä.

Vuonna 1976 hän perusti elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja Scanfilin. Hän toimi yrityksessä vuoteen 2018 saakka erilaisissa tehtävissä, aluksi yrityksen toimitusjohtajana, sitten konsernijohtajana ja lopuksi hallituksessa.

Myöhemmin Scanfilista erkaantui sijoitustoimintaa harjoittava pörssilistattu perheyhtiö Sievi Capital, jonka arvo nousi Scanfilia suuremmaksi. Takaset hallinnoivat sen omistuksia Jussi Capitalin kautta.

Jorma Takanen oli yksi sähkölukkoyhtiö iLoqin suuromistajista, kunnes viime vuonna Nordic Capital osti lukkoyhtiön 190 miljoonalla eurolla. Kauppalehden arvion mukaan tämä toi Takasten sukuun 100 miljoonaa euroa.

Viime vuonna pääosa Takasen tuloista koostui pääomatuloista. Veroja ja muita maksuja hän maksoi 5,9 miljoonaa euroa.