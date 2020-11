Leppä ja Haavisto ministerien tulokuninkaat, Harkimo eduskuntapuolueiden johtajien ykkönen

Fakta

Kaikkien johtavien poliitikkojen tulot vuonna 2019

Hallituksen puoluejohtajat

Pääministeri Sanna Marin (sd) 120 923 euroa

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) 141 259 euroa

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) 124 981 euroa

Opetusministeri Li Andersson (vas) 121 251 euroa

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) 148 973 euroa ansiotuloa, 213 euroa pääomatuloa

Muu hallitus

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) 123 183 euroa

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) 120 534 euroa ansiotuloa, 51 835 euroa pääomatuloa

Ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd) 125 830 euroa

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist (r) 152 706 euroa ansiotuloa, 324 euroa pääomatuloa

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) 134 239 euroa

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) 144 855 euroa ansiotuloa, 3 690 euroa pääomatuloa

Kuntaministeri Sirpa Paatero (sd) 136 592 euroa.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) 149 474 euroa ansiotuloa, 47 765 euroa pääomatuloa

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) 119 111 euroa ansiotuloa, 10 936 euroa pääomatuloa

Työministeri Tuula Haatainen (sd) 116 106 euroa ansiotuloa, 1 457 euroa pääomatuloa

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) 154 862 euroa

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) 123 038 euroa ansiotuloa, 162 euroa pääomatuloa

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) 140 776 euroa

Ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr) 126 033 euroa

Entiset ministerit

Entinen pääministeri Antti Rinne (sd) 156 776 euroa

Entinen valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) 121 523 euroa

Oppositiojohtajat

Perussuomalaiset Jussi Halla-aho 94 437 euroa

Kokoomus Petteri Orpo 143 312 euroa ansiotuloa, 20 229 euroa pääomatuloa

Kristillisdemokraatit Sari Essayah 94 514 euroa ansiotuloa, 6 892 euroa pääomatuloa

Nyt-liike Harry Harkimo 177 833 euroa ansiotuloa, 145 196 euroa pääomatuloa

Presidentti ja puoliso

Sauli Niinistö 1948 1 682 euroa verotettavia ansiotuloa, 16 449 euroa pääomatuloa

Jenni Haukio 65 236 euroa

Listauksessa on ilmoitettu ansiotulot. Jos on pääomatuloja, ne on listattu erikseen. Tiedot ovat verottajan verotietojen mukaan verovuodelta 2019.