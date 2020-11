Väärä näkökulma

” – Lainsäätäjä on ajatellut, että tietopalvelusta veloitetaan, koska on reilumpaa, että tietopyynnöistä aiheutuvat kustannukset kohdistuvat pyytäjään kuin kaikkiin veronmaksajiin, perustelee Digi- ja viestintäviraston ylijohtaja Pekka Rehn.”



– Se vielä puuttuisikin, että kansalaiset joutuisivat maksamaan yrityksille myytävistä tiedoista!



Edes suoramyyntikielto ei pidättänyt myyntiä muutama vuosi sitten. Puhelin mykistyi vasta vuosi – toista sitten, kun tein uusintakiellon. Ja vieläkin tulee suoramyyntipostia, tosin harvoin, voivat käyttää jotain vanhoja tietoja koska olen asunut samassa osoitteessa.



Lisäksi meitä vuosia on huiputettu kertomalla, että henkilötietoja luovitetaan vain tieteellisiin ja tutkimustarkoituksiin ja tässä jutussa käy selville, että kaikille myydään kunhan vain osaat pyyntösi tarpeeksi hyvin perustella.



Tämä on jälleen yksi esimerkki siitä, kuinka reikäisiä lait Suomessa on. Mikähän oli se eduskunta joka tästäkin päätti. ”Meidän hyväksi”. Häpeä Suomen valtio!

Haluatko käyttää Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.



