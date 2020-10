Supo: Äärioikeistolaisen terrorismin uhka kohonnut Suomessa

Suojelupoliisin tuoreimmasta kansallisen turvallisuuden katsauksesta käy ilmi, että radikaali-islamistista tai äärioikeistolaista ideologiaa kannattavat yksittäiset henkilöt tai pienryhmät muodostavat suurimman terrorismin uhkan Suomessa. Supon mukaan terrorismin uhka säilyy todennäköisesti lyhyellä aikavälillä neliportaisen asteikon tasolla kaksi eli kohonnut.

Äärioikeistolaisen terrorismin uhka on voimistunut yleisesti ottaen länsimaissa, ja uhrimäärän maksimoimiseen pyrkivät iskuhankkeet ovat lisääntyneet viimeisten puolentoista vuoden aikana.

– Myös Suomessa on tunnistettu äärioikeistolaista terroristista toimintaa kannattavia ja sympatisoivia ihmisiä. Samaan aikaan radikaali-islamististen terrorististen toimijoiden aiheuttama uhka ei ole kadonnut mihinkään, toteaa tiedotteessa Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari.

Terrorismin torjunnan kohdehenkilöiden määrä on pysynyt ennallaan. Heitä on tällä hetkellä arviolta 390. Merkittävimmän uhkan muodostavat Supon mukaan radikaali-islamistista tai äärioikeistolaista ideologiaa kannattavat yksittäiset henkilöt tai pienryhmät, jotka saavat motivaationsa terroristisesta propagandasta. Suojelupoliisi on tunnistanut ryhmiä ja henkilöitä, joilla on motivaatio ja kyky toteuttaa terrori-isku Suomessa.

Suomessa esiintyy myös merkittävää terrorismin tukitoimintaa, joka ilmenee esimerkiksi rahoittamisena ja propagandan levittämisenä. Yhteydet ulkomaalaisiin terroristisiin toimijoihin ja verkostoihin ovat merkittäviä. Suomeen on siirtynyt konfliktialueilta ihmisiä, jotka ovat osallistuneet aseellisten ryhmittymien toimintaan tai tukeneet niiden toimintaa muilla tavoin.

Koronaviruspandemia on vaikeuttanut tilapäisesti vieraiden valtioiden tiedustelua Suomessa. Alkuvaiheessa kuluvan vuoden keväällä Suomessa käyttöön otetut rajoitukset vaikeuttivat laitonta henkilötiedustelua. Samaan aikaan Suomea vakoileville maille avautui mahdollisuuksia hankkia tietoa tietojärjestelmiin tunkeutumalla, koska suuri osa yhteiskunnan keskeisistä toiminnoista siirrettiin verkkoon etäyhteyksien varaan. Tiedustelullisesti Suomi kiinnostaa varsinkin Venäjää ja Kiinaa, ja kybervakoilu on tällä hetkellä normaalia aktiivisempaa.

– On erittäin todennäköistä, että aktiivinen kybervakoilu jatkuu, koska pandemia vaikeuttaa yhä matkustamista. Uusia kohteita ovat lääketeollisuus ja virustutkimus, sanoo Pelttari.