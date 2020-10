Koronavirustartuntojen kasvu taittunut – katso STM:n ja THL:n tilannekatsaus

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan koko Suomen tasolla uusien koronatautitapausten ilmaantuvuus, testattujen näytteiden määrä sekä positiivisten näytteiden osuus testatuista näytteistä ovat pysyneet jokseenkin samalla tasolla pari viikkoa.

Tämänhetkiselle epidemiatilanteelle ominaista ovat kuitenkin alueellisten tilanteiden nopeat muutokset. Esimerkiksi Vaasassa tautitilanne on saatu laantumaan, ja useilla muillakin alueilla on onnistuttu katkaisemaan tartuntaketjuja ripeillä toimilla, ja sairaalahoidon tarve on pysynyt maltillisena.

Tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin viikon 43 aikana yhteensä 1221 uutta tapausta, kun edellisellä viikolla tapauksia oli 1257. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 22 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun edeltävällä viikolla se oli 22,7. Arvioitu tartuttavuusluku on nyt 1,25–1,35 (90 % todennäköisyysväli).

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitivät tänään torstaina kello 10 alkaen tilannekatsauksen. TS näytti tilannekatsauksen suorana lähetyksenä (yllä) ja lähetyksen jälkeen videotallenteena.

Katsauksessa käsiteltiin tautitilannetta ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota Suomessa. Lisäksi tilaisuudessa käytiin läpi kansainvälistä epidemiatilannetta ja koronavirustestauksen ajankohtaisia asioita.

Mukana olivat strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja johtaja Pasi Pohjola STM:stä sekä johtaja Mika Salminen THL:stä.

Epidemian torjunnan näkökulmasta alueelliset, oikea-aikaiset ja riittävän kattavat toimet edelleen aivan olennaisia. Seuranta osoittaa, että epidemiatilanteen kasvu voi nopeastikin rauhoittua, kun alueellisia ja paikallisia suosituksia ja rajoituksia otetaan käyttöön ja tartunnanjäljityksessä onnistutaan hyvin. Lisäksi Helsingin ja Uudenmaan alueella tartunnanjäljitystyö on sujuvoitunut siten, että epäselviksi jäi enää alle puolet kaikista alueen tartunnoista.

Alueet antavat oman kokonaisarvionsa epidemiatilanteestaan viikoittain. Ilmoitusten mukaan 28.lokakuuta Vaasan sairaanhoitopiiri on leviämisvaiheessa, ja viisi muuta aluetta kiihtymisvaiheessa: Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaa. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on sen sijaan ilmoittanut palanneensa kiihtymisvaiheesta takaisin perustasolle. Muut maan sairaanhoitopiirit ovat perustasolla.

Edelliseen viikkoon verrattuna viikolla 43 yhä useamman tapauksen tartunnanlähde saatiin selvitettyä. Tällä hetkellä uusien tartuntojen tartunnanlähde on jäänyt epäselväksi arviolta 35-40 prosentissa tartunnoista. Tartunnoista, joista tartunnanlähde saatiin selville, 60 prosenttia tapahtui perhepiirissä ja 15 prosenttia yksityiselämän sosiaalisissa tilanteissa, esimerkiksi ystävien tapaamisissa, yksityistilaisuuksissa ja juhlissa. Harrastuksiin liittyvien tartuntojen osuus oli arviolta kymmenen prosenttia, kuten myös työpaikalla tapahtuneiden tartuntojen osuus. Oppilaitos tai päiväkoti yhdistettiin tartunnanlähteeksi vain pienessä osassa tartuntoja, ja suoraan ravintoloihin liittyviä tartuntoja raportoitiin aiempaa selvästi vähemmän.

Tartuntoja todetaan tällä hetkellä edelleen eniten nuoremmissa ikäluokissa ja nuorilla aikuisilla, mutta vanhempien ikäluokkien osuus tartunnan saaneista on hieman kasvanut viime viikkojen aikana. Viikolla 43 tapauksista yli 75 prosenttia todettiin alle 50-vuotiailla, ja yli 40 prosenttia alle 30-vuotiailla. Yli 60-vuotiaiden osuus tartunnoista oli noin kymmenen prosenttia.