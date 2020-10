ÅT: Romania yleisempi kieli kuin suomi Ahvenanmaan peruskouluissa

Romania on Ahvenanmaalla äidinkielenä useammalla peruskoulun oppilaalla kuin suomi. Asiasta kertoo sanomalehti Ålandstidningen.

Tieto on peräisin viimeisimmästä Ahvenanmaata koskevasta tilastosta. Sen mukaan romania on 58 oppilaan äidinkieli, kun suomi on 51 oppilaan äidinkieli.

Tätä ennen suomi oli ruotsin jälkeen peruskoululaisten yleisin äidinkieli. Muutos on tapahtunut tänä syksynä.

Lehden mukaan lähes 12 prosentilla peruskoululaisista äidinkieli on muu kuin ruotsi. Luku on kolminkertaistunut vuodesta 2010.

Sama tilasto kertoo myös, että tänä syksynä peruskoululaisia on reilut 3 000, mikä on lähes ennätysmäärä. Oppilaiden määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2016 lähinnä Maarianhaminan, Lemlandin ja Finströmin kunnissa. .