Epidemia kiihtyy Suomen sairaaloissa – koronapotilasmäärät ovat korkeimmillaan sitten kevään

Koronavirusepidemian kiihtyminen Suomessa alkaa näkyä lisääntyvänä sairaalahoidon tarpeena.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoi perjantaina, että sairaalahoitoa koronaviruksen vuoksi tarvitsee yhteensä 70 henkilöä.

Määrä on suurin sitten kevään, jolloin sairaalahoidossa oli enimmillään noin 200 koronapotilasta Suomessa.

Sairaalassa olevista tehohoitoa tarvitsee 11 potilasta THL:n mukaan. Tehohoidon tarve on kasvussa, mutta pysynyt toistaiseksi maltillisena.

Keväällä tehohoidossa oli enimmillään kerralla noin 70 koronapotilasta.

Sairaalahoidon potilasmäärät kuvaavat päivittäisiä koronatartuntamääriä paremmin epidemian kunkin hetken vakavuutta, sillä varsinkin tehohoitoon joutuvat saattavat kuolla. Hoito kuitenkin on parantunut epidemian aikana, mikä lisää potilaan selviämismahdollisuuksia.

Edellisen kuukauden aikana noin 5 000 suomalaista on testien mukaan sairastunut koronaan. Heistä vain murto-osa saa niin vakavan taudin, että se vaatii sairaalahoitoa.

Potilaita on eniten Uudellamaalla

Sairaalahoidon tarvetta on eniten Helsingin yliopistollisen sairaalan (Hyks) erityisvastuualueella. Siellä on noin puolet eli 34 sairaalassa olevaa koronaviruspotilasta. Heistä 6 on tehohoidossa.

Turun yliopistollisen sairaalan erva-alueella potilaita on sairaalassa 11, Tampereen alueella 10 ja Kuopion 11. Oulun yliopistollisen sairaalan alueella on hoidossa 4 potilasta.

Syksyn epidemia alkoi näkyä laajemmin sairaaloissa lokakuun alusta alkaen. Kesällä ja alkusyksystä sairaalahoidon tarve oli koronaviruksen vuoksi vähäistä.

Poikkeuksena oli Tampereen yliopistosairaalan erityisvastuualue, jossa yli kymmenen potilasta kerrallaan tarvitsi hoitoa jo syyskuun puolella.

Koronakuolemia kirjattu virheellisesti

THL kertoi perjantaina päivityksistä koronaviruskuolematilastossa.

Kokonaismäärä laski kahdelle 355:stä 353:een, kun 3 virheellisesti kirjattua koronaviruskuolemaa poistettiin Turun yliopistosairaalan alueelta.

Hyksin alueella raportoitiin perjantaina yksi uusi koronavirukseen liittyvä kuolema.