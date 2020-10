Rainer Hindsberg valittiin eduskunnan viestintäpäälliköksi

Palvelupäällikkö Rainer Hindsberg on valittu eduskunnan uudeksi viestintäpäälliköksi. Hänellä on pitkä työkokemus eduskunnassa. Tällä hetkellä Hindsberg vetää palveluyksikköä, joka vastaa eduskunnan asiointi- ja tapahtumapalveluista. Hindsberg on työskennellyt myös eduskuntatiedotuksen apulaistiedotuspäällikkönä ja tiedottajana lähes 20 vuoden ajan. Lisäksi hän ollut toimittajana Yleisradiossa.

Valinnasta päätti puhemies Anu Vehviläisen johtama kansliatoimikunta torstaina.

Hindsberg aloittaa viestintäpäällikkönä 1. marraskuuta. Hän seuraa tehtävässä tiedotuspäällikkö, tieto- ja viestintäjohtaja Marjo Timosta, joka jää eläkkeelle.

Viestintäpäällikön tehtävä kiinnosti liki 50:tä viestinnän ja journalismin ammattilaista. Loppusuoralla valinnassa olivat Hindsbergin lisäksi Metsäteollisuuden viestintäjohtaja Mika Mäkinen ja valtioneuvoston kanslian viestintäpäällikkö Anne Sjöholm.