Hewlettt Packard toimittaa maailman mahtavimpiin kuuluvan supertietokoneen Kajaaniin – laskentateho vastaa yli puolta miljoonaa läppäriä

Kajaaniin asennettavan maailman tehokkaimpiin kuuluvan Lumi-supertietokoneen toimittajaksi on valittu yhdysvaltalaislähtöinen Hewlett Packard. Tarkemmin määriteltynä toimittaja on Hewlett Packard Enterprise (HPE), jonka laitebrändi on HPE Cray EX.

Yhteensä yli 200 miljoonan euron investoinnista kerrottiin CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n kansainvälisessä lehdistötilaisuudessa keskiviikkona Espoo Keilaniemessä.

Entiseen paperikonehalliin Kajaanin Renforsin rantaan ensi vuonna asennettava Lumi on varsinainen monitoimikone. Sen laskentateho vastaa yli puolta miljoonaa läppäriä, esimerkiksi MacBook Prota.

Koronavirus yksi tutkimuskohde

Kajaanin datakeskusta isännöivän CSC:n toimitusjohtaja Kimmo Koski totesi Lumin avaavan tieteelle, tutkimukselle ja yritysmaailmalle aivan uusia ulottuvuuksia.

Tenniskentän kokoisen supertietokoneen tuomia suurteholaskentamahdollisuuksia voidaan hyödyntää ennenkokemattoman laajasti muun muassa ilmastomallinnuksissa, avaruusteknologiassa ja lääketieteessä. Viimeksi mainitusta ajankohtainen esimerkki on koronaviruksen leviämistä koskeva tutkimus.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Yksi vaativimmista kohteista on aivojen toiminnan simulointi, Se edellyttää triljoonien synapsien samanaikaista ja pitkäaikaista käsittelyä biologisesti monimutkaisessa ympäristössä.

Hyvin ympäristöystävällinen

Lumi ei ole yksinomaan Kajaanin eikä Suomen hanke. Se on päinvastoin erittäin kansainvälisen yhteistyöprojekti.

Supertietokonekeskuksen johtaja Pekka Manninen korosti sen luonnetta EU:n ja kymmenen eurooppalaisen valtion muodostaman konsortion massiivisena työkaluna. Suomen ohella isot datakeskukset on Italiassa ja Espanjassa.

Konsortiossa ovat mukana Suomen lisäksi Belgia, Tsekki, Tanska, Viro, Islanti, Norja, Puola, Ruotsi ja Sveitsi.

Suomen ja Kajaanin valtteja kovassa kilpailussa olivat huippuluokan valmis infrastruktuuri ja ympäristöystävällisyys.

– Kyseessä on ympäristön kannalta ehkä maailman tehokkain datakeskus, Kimmo Koski arveli.

– Se käyttää paljon sähköä, mutta sen hiilijalanjälki on silti hyvin pieni. Käytettävä energia on 100-prosenttisesti uusiutuvaa, ja hukkalämpö hyödynnetään lämmitykseen Kajaanissa. Arviolta viidennes kaupungin vuosittaisesta kaukolämmöstä tulee tästä lähteestä.

Asennukset ensi vuonna

Tiedotustilaisuudessa korostettiin, että "Pohjolan kuningattareksi" tituleerattu Lumi on monella tavalla uuden alku sekä alueellisesti, kansallisesti että kansainvälisesti.

Tavoitteena on luoda supertietokoneen ympärille laaja kansainvälinen tutkimuskeskus, jossa on laajasti mukana myös kotimaisia koulutusmaailman ja teollisuuden toimijoita.

Muodoltaan "lumikinokseen" sijoittuvan koneen asentamisen on määrä alkaa alkuvuodesta 2021. Valmista lienee saman vuoden lopulla.