Palvelualojen ammattiliitto PAM:in teettämästä kyselystä selviää, että seksuaalinen ahdistelu ja väkivaltainen häirintä lisääntyvät suomalaisilla työpaikoilla.

Erilainen häirintä on lisääntynyt kaikissa alan ammattiryhmissä viiden vuoden aikana. Eniten tilanteen huonontuminen näkyy tarjoilijoiden työssä. Kun vuonna 2015 reilu 60 prosenttia kertoi kohdanneensa seksuaalista häirintää työssään, nyt määrä on jo 75 prosenttia.

Verkkokyselyyn vastasi 374 palvelualojen työntekijää. Heistä yli puolet kertoi kärsineensä seksuaalisesta häirinnästä työpaikallaan.

Yli puolet kyselyyn vastanneista kertoi myös saaneensa osakseen nimittelyä tai uhkailua viimeisen vuoden aikana työpaikallaan. Fyysistä väkivaltaa tai välineellä, kuten veitsellä uhkailua oli kokenut joka kymmenes.

Tekojen takana olivat asiakkaat.

– Esimies ei voi aina olla paikalla, joten työntekijälle on annettava valtuudet suojella itseään uhkaamalla esimerkiksi palvelun lopettamisella. On päästävä ajatuksesta, että asiakas on aina oikeassa ja että asiakkaasta on pidettävä kiinni työntekijän suojelun kustannuksellakin, ammattijärjestön työympäristöasiantuntija Erika Kähärä sanoo tiedotteessa.

Palvelualojen työntekijöiden vastauksista selviää, että vaikka seksuaalista ahdistelua koetaan kaikissa ikäryhmissä, siitä kärsivät erityisesti nuoret työntekijät.

Alle 25-vuotiaista vastaajista 70 prosenttia kertoi kohdanneensa työssään seksuaalista häirintää. Vaikka häirintä kohdistuu pääasiassa naisiin, myös miehet kärsivät siitä. Häirintää kohdanneista kyselyn vastaajista viidennes oli miehiä.

Eniten häirintää kokevat tarjoilijat. Seitsemän prosenttia vastanneista tarjoilijoista kertoi kohtaavansa häirintää jokaisessa työvuorossaan.

Seksuaalista häirintää ilmenee työpaikoilla erityisesti asiattomina kommentteina, mutta työntekijät kertovat myös kohdanneensa koskettelua, vastaanottaneensa kuvia sukuelimistä viestipalveluissa ja suorista ehdotteluista.

Tarjoilijat ja siivoojat kertoivat kohtaavansa koskettelua myyjiä enemmän.

Kyselyyn vastanneet eivät kokeneet, että viime vuosina seksuaalista ahdistelua esiin tuonut me too -liike olisi vaikuttanut asiakkaiden käytökseen. Osa vastaajista koki sen kuitenkin vaikuttaneen työnantajiin.

Kolmannes vastaajista kertoi häirinnän aiheuttaneen ahdistusta ja pelkotiloja. Viidennes kertoi vaihtaneensa sen vuoksi alaa tai työpaikkaa.