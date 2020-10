Yrittäjien varapuheenjohtajiksi Anne Niemi Vimpelistä ja Jyrki Hakkarainen Salosta

Suomen Yrittäjillä on kaksi varapuheenjohtajaa. Uudet varapuheenjohtajat ovat Anne Niemi ja Jyrki Hakkarainen. He toimivat myös Suomen Yrittäjien hallituksen varapuheenjohtajina ja toimivat tarvittaessa puheenjohtajan sijaisina.

Anne Niemi, 56 valittiin SY:n ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Hän sai 1624 ääntä. Niemi on kolmannen polven yrittäjä Vimpelistä. Yrittäjänä hän on toiminut suvun omistamassa yrityksessä jo vuodesta 1995, ensin peruna-alalla ja elintarviketeollisuudessa sekä nyttemmin metalliteollisuuden ja pääomasijoituksen parissa. Tänä vuonna Niemi perusti tyttärensä kanssa yhteisen yrityksen naisten vaatetusalalle Seinäjoelle.

Jyrki Hakkarainen, 54 valittiin SY:n toiseksi varapuheenjohtajaksi. Hän sai 991 ääntä. Hakkarainen on oikeustieteen kandidaatti ja ollut yrittäjänä vuodesta 1993 lähtien. Hänellä on lakitoimistot Kiskossa ja Raaseporissa. Lisäksi hän vuokraa huvilaa ja asuntoautoa ja toimii kiinteistösijoitusalalla. Hän on työskennellyt Suomen Lähi- ja Perushoitajaliitossa lakimiehenä ja neuvottelupäällikkönä ja Pohjan kunnanjohtajana.

Ehdolla varapuheenjohtajiksi olivat myös Jukka Hurrila Porista Satakunnasta ja uusmaalainen tilitoimistoyrittäjä, Hyvinkäällä asuva Antti Rantalainen, 60. Hän putosi puheenjohtajan vaalissa jo ensimmäisellä kierroksella.

Anne Niemi valittiin SY:n ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi.

Uutta on se, että Jyväskylän liittokokouksessa valitaan ensimmäistä kertaa Suomen Yrittäjien valtuusto. Vuodesta 2020 eteenpäin liittokokous kokoontuu joka toinen vuosi ja valtuusto on koolla kaksi kertaa vuodessa.

Ainoa ehdokas valtuuston puheenjohtajaksi oli Suomen Yrittäjien puheenjohtajan tehtävästä luopunut Jyrki Mäkynen, joka valittiin uuteen tehtävään. Mäkyselle valitaan myös varapuheenjohtaja.

Suomen Yrittäjien liittokokous Jyväskylässä valitsi aiemmin iltapäivällä yrittäjäjärjestön johtoon keskisuomalaisen yritysjohdon konsultointiyritystä vetävän Petri Salmisen, 39. Salminen voitti toisella kierroksella eteläsavolaisen kiinteistöhuoltoyrittäjän, RL-Palvelut Oy:n Nina Rasolan, 48. Kolmas ehdokas uusmaalainen tilitoimistoyrittäjä Antti Rantalainen putosi jo ensimmäisellä kierroksella.

– Arvioni oli, että saattaa muodostua tiukka kisa kaikkien meidän kolmen välillä. Se ei kerro siitä, että järjestö olisi jakaantunut, vaan siitä, että meillä oli hyvät, osaavat ehdokkaat, Petri Salminen sanoi Lännen Median haastattelussa.

Salminen on kaikkien aikojen nuorin Suomen Yrittäjien puheenjohtaja. Hän on 39-vuotias.

– Toivottavasti voin tuoda mukanani ymmärrystä uudenlaisesta yrittäjyydestä ja niistä yrittäjyyskeskusteluista, joita minun ikäpolveni yrittäjäkunta käy. Tuon varmasti mukanani enemmän kansainvälisyyttä kuin aiemmin.

Salminen on aikoineen lähtenyt yrittäjäksi tuottamaan kansainvälistymiseen liittyviä palveluita yrityksille. Nyt Salminen on mukana yritysjohdon konsultointiyritys Salminen & Tikassa ja konepaja AJ-Toolsissa. Hän asuu Jyväskylässä.

Korona-aika on tuonut yrityksille hyvin haastavat ajat. Salminen sanoo, että yrittäjäjärjestön on nyt ennen kaikkea huolehdittava siitä, että elinkelpoiset yritykset jaksavat kriisivaiheen yli.

– Meidän pitää ensimmäisenä huolehtia siitä, että elinkelpoiset yritykset, joiden liiketoiminnassa ei ole ennen koronaa ollut mitään vikaa, eikä ole vikaa nytkään, selviävät tämän kriisivaiheen yli. Sitä työtä on tämä vuosi tehty ja sitä pitää jatkaa.

Salminen muistuttaa, että järjestön pitää olla tukemassa yrittäjien jaksamista, koska ajat eivät ole helpot.

Salminen haluaa myös uudistaa yrittäjäjärjestöä.

– Yrittäjäjärjestö on erittäin hyvässä iskussa, mutta meidän on uskallettava uudistua – myös silloin kun kaikki on vielä hyvin. Tätä työtä olen puheenjohtajana sitoutunut tekemään. Haluan rakentaa järjestöstä väkevän vaikuttamis- ja palvelujärjestön lisäksi järjestöä, joka edesauttaa jäsenistönsä liiketoimintaa.

Salmisen mukaan on paljon yrittäjiä, jotka haluavat Suomen Yrittäjien kautta olla kehittämässä omaa bisnestään.

