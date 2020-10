Petri Salminen on Suomen Yrittäjien uusi puheenjohtaja

Suomen Yrittäjien liittokokous Jyväskylässä valitsi yrittäjäjärjestön johtoon keskisuomalaisen yritysjohdon konsultointiyritystä vetävän Petri Salmisen, 39. Salminen voitti toisella kierroksella eteläsavolaisen kiinteistöhuoltoyrittäjän, RL-Palvelut Oy:n Nina Rasolan, 48. Kolmas ehdokas uusmaalainen tilitoimistoyrittäjä Antti Rantalainen putosi jo ensimmäisellä kierroksella.

Salminen kiitti kilpakumppaneitaan ja kuvaa valintansa jälkeen tuntemuksiaan vuoristoradaksi.

– Tämä vuosi on ollut kaikissa muodoissaan merkillisen vuoristoratamainen. Tunteet ovat vaihdelleet pelosta, epävarmuudesta ja pettymyksistä toivoon, onnistumisiin ja täydelliseen onnellisuuteen, Salminen kuvailee tuntemuksiaan.

– Yrittäjäjärjestö on erittäin hyvässä iskussa, mutta meidän on uskallettava uudistua – myös silloin kun kaikki on vielä hyvin. Tätä työtä olen puheenjohtajana sitoutunut tekemään.

Salmisesta uudistamisen ei tarvitse olla vallankumouksellista.

– Oma ajatukseni uudistamisesta pohjautuu perinteiden kunnioittamiseen, sillä vaikka kehittämisen tarpeita on varmasti aina, niin Suomen Yrittäjissä ehdottomasti suurin osa asioista on erittäin hyvin.

Salmisen mukaan yrittäjien vahvuus perustuu yrittäjien vapaaehtoisesti toisten yrittäjien puolesta tekemään työhön.

– Meidän yrittäjien elintärkeänä tukena ovat työhönsä sitoutuneet järjestön asiantuntijat. Tämän yhteisön kanssa on kunnia puolustaa suomalaista yrittäjyyttä.

Petri Salminen on mukana yritysjohdon konsultointiyritys Salminen & Tikassa ja konepaja AJ-Toolsissa. Hän asuu Jyväskylässä

Salminen oli aiemmin yrittäjien varapuheenjohtaja. Hän aloittaa puheenjohtajana heti. Puheenjohtajakausi kestää kaksi vuotta.

Suomen Yrittäjien edellisellä puheenjohtajalla, eteläpohjalaisella Jyrki Mäkysellä tuli tässä liittokokouksessa täyteen maksimimäärä, kolme kaksivuotiskautta yrittäjien johdossa.

Liittokokous valitsee Suomen Yrittäjille puheenjohtajan lisäksi kaksi varapuheenjohtajaa sekä valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

