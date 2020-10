Iltakoulussa puhutaan uusista koronatoimista – Pääministeri Marin: "Kannan isoa huolta tautitilanteesta"

Hallitus kokoontui iltapäivällä iltakouluun keskustelemaan uusista koronan torjuntatoimista, jotka voitaisiin ottaa käyttöön ilman poikkeusoloja. Opposition edustajat oli poikkeuksellisesti kutsuttu mukaan.

Kysymys on tartuntalain muutoksesta, joka antaisi alueille valtaa ottaa käyttöön elinkeinotoiminnan rajoitustoimia, jos niitä pidetään välttämättöminä.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan opposition kanssa käydään läpi lakimuutoksesta virkamiesten johdolla tehtyä valmistelua. Lakiluonnos on ollut lausunnolla ja sen jälkeen valmistelutyötä on jatkettu.

Valmiuslain käyttöönottoa ja poikkeusolojen julistamista kuten viime keväänä halutaan nyt välttää viimeiseen saakka.

– Pitää olla todella korkea kynnys sille, että poikkeusolot otettaisiin uudelleen käyttöön, Marin sanoi iltakouluun saapuessaan.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan kokoomus on lähtökohtaisesti valmis tukemaan sellaisia esityksiä, jotka ovat perusteltuja ja tarpeellisia pandemian torjumisessa.

– Korostan vielä perustuslaillista arviointia siitä, millaisia esitykset ovat. Erityisesti nostaisin esiin huolen elinkeinovapauteen puuttumisesta. Mutta otetaan nyt informaatio vastaan ja sen jälkeen kokoomus harkitsee vastuullisesti, miten toimitaan.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo oli huolissaan siitä, kuinka paljon tartuntalain muutoksella aiotaan puuttua elinkeinovapauteen.

Tartuntatautilain muutos antaisi mahdollisuuden sulkea laajasti vapaa-ajanvietto- ja harrastuspaikkoja, jos koronavirus on leviämisvaiheessa, eikä epidemiaa voida enää estää muilla keinoin. Sulkemispäätöksen tekisi aluehallintovirasto (avi) tai yksittäinen kunta alueellisesti.

Kunta voi jo nyt yleistoimivaltansa nojalla rajoittaa tai sulkea kunnan omaa toimintaa, kuten liikuntapaikkoja. Näin on tehtykin aktiivisesti, kun virustilanne on pahentunut.

Lainmuutoksen jälkeen alueellisen viranomaisen päätöksellä voitaisiin pistää määräajaksi kiinni esimerkiksi liikuntatiloja, urheilukatsomoita, huvipuistoja, festivaaleja, teattereita ja elokuvateattereita. Myös ostoskeskusten yleisiä tiloja, kuten oleskelutiloja ja lasten leikkipaikkoja voitaisiin sulkea.

Joukkoliikenteessä Traficom voisi päättää matkustajamäärien rajoittamisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Kirsi Ruuhonen kertoi, että lakimuutos on haluttu valmistella mahdollisesti pahenevan epidemiatilanteen vuoksi. Jo nyt tartuntatautilaissa on monia keinoja puuttua tilanteeseen, mutta tässä hallituksen esityksessä keinot on räätälöity koronaan.

Viime keväänä laajoista valtakunnallisista rajoituksista päätettiin valmiuslain perusteella.

Tartuntatautilain muutos ei koskisi ravintoloita, joita varten on jo olemassa erillislainsäädäntö.

Pääministeri Marinin mukaan hallitus kokoontuu torstaina neuvottelemaan nykyistä vahvemmista suosituksista alueille, jotta tehtäisiin ryhtiliike koronan torjunnassa. Se tarkoittaa sitä, että kaikkialla, missä epidemia on kiihtymisvaiheessa, tartuttaisiin vahvoihin toimiin, jottei tautitilanne pahene.

– Ei pidä tuudittautua siihen, että taudin eteneminen olisi tasaista. Jos ajoissa ei toimita, voi käydä niin, että tautitilanne pahenee, ja se tulee väistämättä näkymään myös sairaanhoidossa ja lopulta tehohoidon tarpeessa ja myös kuolemantapauksissa.

Marinin mukaan kaikilla alueilla työkaluja ei ole otettu käyttöön ja siksi hallitus keskustelee, miten alueille voisi vahvemmin suositella sitä, että siellä uskallettaisiin ottaa käyttöön tarvittavat työkalut ajoissa.

– Kannan aidosti todella isoa huolta tautitilanteesta. Tarvitaan ryhtiliike, jotta tilanteen vakavuus ymmärretään kaikkialla.