Minna Helle blogissaan: "Paikallinen sopiminen ei ole mielipidekysymys vaan elinehto"

Paikallinen sopiminen ei ole Suomessa mielipidekysymys. Se on elinehto. Jos se on kysymys, se on elämän ja kuoleman kysymys.

Tätä mieltä on Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja ja entinen valtakunnansovittelija Minna Helle. Hän ottaa aiheeseen kantaa perjantaiaamuna julkaistussa blogikirjoituksessaan. Otsikko on "Työmarkkinoiden metsä pääsi näivettymään, uusi aikakausi ovella".

Helteen mukaan Metsäteollisuuden taannoinen työmarkkinapommi tarkoittaa uuden aikakauden alkua työmarkkinapolitiikassa: "Tulevaisuudessa työmarkkinoilla saatetaan nähdä hyvin monenlaisia toimintatapoja".

Helle arvelee, että pommin jälkeisen hämmennyksen hälvettyä ratkaisun vaikutuksia ensin analysoidaan ja sitten pannaan toimeen. Hänen mukaansa johtopäätökset eivät ole eri toimialoilla keskenään samanlaisia. Strategiat voivat olla hyvinkin erilaisia.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

"Vaikka dominopalikat eivät välittömästi lentelekään, Metsäteollisuuden päätös on joka tapauksessa historiallinen ja tarkoittaa uuden aikakauden alkua työmarkkinapolitiikassa", Helle toteaa.

"Työnantajapuoli on vuosikymmeniä puhunut siitä, että työmarkkinajärjestelmän tulisi paremmin sopeutua työelämän muutokseen ja paikallista sopimista työehdoista pitäisi lisätä. Uudistumisen vauhti on ollut verkkainen, jopa tuskastuttavan hidas".

Julkisuudessa on kiistelty paikallisen sopimisen työllisyysvaikutuksista. Helteen mukaan niitä on tunnetusti vaikea laskea, ja vientiteollisuuden näkökulmasta koko keskustelu on jopa absurdia.

"Mitä hyötyä siitä on, jos puut pysyvät pystyssä, mutta metsä näivettyy?" Helle kysyy ja vastaa:

"Kaikkien – niin työnantajien, palkansaajien kuin poliitikkojenkin – on nyt syytä pitää huolta, että metsä nähdään puilta. Työmarkkinoiden rakenteita ei pidä suojella niiden itsensä takia.

Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajan mielestä rakenteista tapeltaessa helposti unohtuu, että kyse on suomalaisten yritysten menestymisestä kansainvälisessä kilpailussa ja sitä myötä suomalaisten työllisyydestä ja hyvinvoinnin rahoittamisesta. Se on win win kaikille.

"Työnantajia syytetään ideologiasta, mutta näen elinkeinoelämän puolella ennen kaikkea alati syvenevää huolta siitä, miten tämä maa tulevaisuudessa pärjää. Erityisen huolissani olen pk-yritysten tulevaisuudenuskosta".