Päivittäistavarakaupalta vahva maskisuositus asiakkaille

Päivittäistavarakauppa ry ja sen jäsenyritykset suosittelevat vahvasti maskin käyttöä asiakkaille.

– Lainsäädäntö ei salli maskipakkoa eikä kaupan alalla ole valtuuksia sellaista valvoa, saati itse asettaa. Kaupan henkilöstöllä ei ole lain sallimia keinoja estää maskittomien henkilöiden asiointia myymälässä, muistuttaa Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto tiedotteessa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri suosittaa kasvomaskien käyttöä THL:n kiihtymisvaiheen ohjeistuksen mukaisesti julkisissa sisätiloissa, joihin kuuluvat muun muassa kaupat ja ostoskeskukset.

Päivittäistavarakauppa muistuttaa, että sen tuotteet ja palvelut ovat yhteiskunnan huoltovarmuuden kannalta välttämättömiä hyödykkeitä, joiden saatavuus on mahdollistettava kaikille kuluttajille.

– Vetoamme kuluttajiin, että he kantaisivat vastuunsa ja käyttäisivät kasvomaskia kaupassa asioidessaan. On kuitenkin muistettava, että esimerkiksi terveyssyistä kaikki eivät voi maskia käyttää. Maskin käyttö on keino ehkäistä tartuntoja hyvän käsi- ja yskimishygienian sekä riittävien turvavälien lisäksi, Luoto sanoo.