Riihimäkeläinen Jussi Peltola katosi mökiltä Äänekoskelta kahdeksan vuotta sitten – Poliisi etsii yhä: Lähtikö hän kotiseudulleen?

Kahdeksan vuotta sitten riihimäkeläinen Jussi Peltola katosi yllättäen kesämökiltä Äänekosken Parantalasta.

Tuolloin 18-vuotias Peltola oli viettämässä viikonloppua parin ystävänsä kanssa mökillä. Lauantain vastaisena yönä 6.10.2012 Peltola kuitenkin hävisi ilmoittamatta kenellekään, eikä hänestä ole edelleenkään havaintoja. Keskisuomalainen kertoi lokakuussa 2012, että nuori mies katosi aamuyöllä neljän ja viiden välissä. Peltola katosi käyttämällään vuoden 2010 mustalla Citroën C5 -mallinen farmariautolla.

MTV Uutiset on sittemmin kertonut, että Peltola hävisi sillä välin, kun muut ystävät olivat saunassa. Katoamista ennen hän oli MTV:n mukaan käynyt kiivaan puhelun tyttöystävänsä kanssa.

Poliisi on tutkinut Peltolan katoamista siitä lähtien ja tutkii edelleen. Tällä hetkellä tutkinta on Sisä-Suomen poliisilla. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Markku Latvala pyytää yleisöltä edelleen näköhavaintoja Peltolasta.

Tutkinnanjohtajan mukaan Peltolasta ei sittemmin ole ollut havaintoja.

Poliisi pitää mahdollisena, että yöllä lähtenyt Peltola olisi lähtenyt kohti kotiseutuaan Kanta-Hämettä.

Poliisi Kadonnut Jussi Peltola hävisi mökiltä Keski-Suomesta vuonna 2012 mustalla Citroen C5-henkilöautolla. Poliisi tutkii tapausta yhä.

Tutkinnanjohtaja Latvalan mukaan poliisi on tutkinut Peltolan katoamista vuosien varrella, myös tänä kesänä. Poliisi on tehnyt laajoja etsintöjä vuoden aikana muun muassa pelastuslaitoksen kanssa. Yksi vaihtoehto viranomaisilla on ollut, että Peltola olisi joutunut vesistöön, mutta mitään ei ole löytynyt.

Virallisesti kyseessä on katoamistutkinta, mutta poliisi ei ole myöskään poissulkenut rikoksen mahdollisuutta. Elonmerkkejä Peltolasta ei poliisilla ole.

– Mitään viitteitä ei ole siitä, että hän olisi käyttänyt esimerkiksi pankkitiliään, sanoo Latvala Hämeen Sanomille tiistaina.

Sisä-Suomen poliisi toivoo, että jos kantahämäläisillä on vihjeitä tai tietoja Peltolan mahdollisista liikkeistä Etelä-Suomessa, niin ne tuotaisiin poliisin tietoon.

Keskisuomalainen kertoi vuonna 2012, että 175-senttisellä Peltolalla oli yllään farkut ja värikäs huppari katoamisen aikaan.

Mahdolliset vihjetiedot voi osoittaa Sisä-Suomen poliisin vihjepuhelimeen 050 456 0471. Latvala toivoo omaisten kannalta, että katoamiseen tulisi selvyys.

– Pienikin apu on tarpeen, kertoo Latvala.