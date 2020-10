Helsinki julisti ilmastohätätilan, mutta kippaa lunta ja sen mukana roskia mereen myös tänä talvena

No näyttähä'n se...

En oikein osaa sanoa, hyvältä vai pahalta, kun tällainen asia on huomattu. Ei se lumen mereen kaataminen mikään niin uusi asia Helsingissä ole, että se hätätilan huomaaminen jotain todistaisi. Olen moneen kertaan ihmetellyt sitä, miten mereen ja yleensä vesistöihin ja korpiin on luotettu jätteen, romun ja myrkkyjen kätköpaikkoina. Olen joskus seurannut Helsingissä käydessäni, miten auto toisensa jälkeen on roskansa kaatanut mereen. Siitä on aikaa jo pari vuosi-kymmentä ja jo silloin ihmettelin menettelyä. Samaan oli jo alettu puhua siitäkin, ettei meri ehkä olisikaan sopiva paikka ihan kaikelle, mikä meiltä ihmisiltä yli jää. Loistava huomio, mutta herättiinkö vaiheessa, jossa on mahdollista johonkin vaikuttaa, vai joudutaanko tunnustamaan, että olisi kai voinut ... mutta... Pahinta on se, että tuon pienen vesialueen suojelu ei oikeasti kovin paljon ketään kiinnosta. Ja kun se joskus joudutaan tunnustamaan, että kuolihan se pois, voitaneen olla tyytyväisiä, että rahaa säästyi esimerkiksi ongelmaa tutkineiden asiantuntijoiden palkkioihin jne. Eikä enää ole niin väliä, mitä sinne kaadetaan.

