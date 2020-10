Pihlajalinna pyytää oikeuskansleria tutkimaan sote-lainsäädännön valmistelun

Hyvä Pihlajalinna, toivotaan että järjen valo syttyy

Voipi olla , että Pihlajalinna on oikealla asialla kun perää järkeä sote sotkuihin

Muistellaan vuotta 2013 jolloin soten piti jo olla valmis jos oli uskominen silloista SDP:n peruspalveluministeri Maria Guzeninaa. Marian kädet pyöri kun tuulimyllyn siivet hänen kertoessaan, että nyt saimme soten maaliin. No, vettä on virrannut Aurajoessa paljon sen jälkeen sote ei vaan valmistu!! Toki nykyinen soten hämmentäjä, Porin laululintu joka tuntee nimen Kiuru esiintyy vakuuttavasti puheissaan saamatta silti sotea maaliin. Me tavalliset kansalaiset ymmärrämme sen että tämä on liian vaikeaa politiikoille. Äänestäjiään arvostava poliitikko osaisi hävetä ja vetäytyä syrjään kun osaaminen ja tahto ei riitä toimia kansakunnan parhaaksi tässä sote jutussa. Kuulin tarinan Kotka Mikkeli akselilta, että sote kuviot hallitseva ylilääkäri oli kiukkuisena esittänyt toimintamallin politiikoille miten sote saadaan maaliin. Ainoa ehto arvostamallani ylilääkärillä oli, että poliitikot eivät saa sekaantua soten valmisteluun. No tämä ei tietenkään sopinut arvonsa tunteville sotea hämmentäville etupäässä SDP:n soten "osaajille" (lue sotkijoille) Näyttää siltä, että saamme odottaa toimivaa sotea kenties maailman tappiin saakka. Mokomaan asiaan on osaamista ja halua Suomessa mutta järkevän työskentelyn estää vallanhimoiset politiikan näpertelijät jotka eivät arvosta eivätkä halua kuunnella nöyrällä asenteella ammattilaisten ohjeita.

Haluatko käyttää Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin. Kirjoita vastaus viestiin Otsikko TS:n verkkokeskustelun säännöt Viesti Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista. Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun. Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise. Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.