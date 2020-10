Suomalaiset rauhanturvaajat pois Afganistanista ehkä jo ensi keväänä – Afrikan suuntaan kasvaa paine lähettää lisää väkeä

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) on tyytyväinen, ettei yhdestäkään varuskunnasta ole tullut koronalinkoa. Sairastuneiden määrä on pysynyt pienenä, mutta toinen aalto on antanut merkkejään. Meillä on nyt reilu kourallinen varusmiehiä ja kantahenkilöstöön kuuluvia sairastuneina.