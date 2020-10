Ensimmäiset huoltajat voivat nyt nähdä yli 10-vuotiaan alaikäisen tiedot Omakannassa

Ensimmäiset huoltajat voivat nyt nähdä myös yli 10-vuotiaan tiedot Omakannassa, tiedottaa Kela. Aiemmin huoltaja on voinut tarkastella vain alle 10-vuotiaan lapsen tietoja. Asiointi yli 10-vuotiaiden alaikäisten lasten puolesta tulee mahdolliseksi sitä mukaa kuin terveydenhuollon organisaatiot tekevät muutokset omiin potilastietojärjestelmiinsä. Isompien lasten terveystietojen puute Omakannassa on vaikeuttanut muun muassa koronatestitulosten saamista. f

Muutos tarkoittaa työtä terveydenhuollon toimijoille. Potilastietojärjestelmien muutosten lisäksi henkilöstö on koulutettava tietojen kirjaamiseen.

– Tietojen näkyminen yli 10-vuotiaan huoltajille on toivottu asia ja helpottaa perheiden arkea. Toivomme, että terveydenhuollon organisaatiot saavat uuden toiminnallisuuden käyttöönsä mahdollisimman pian, sanoo Kelan Kanta-palvelujen asiakkuusvastaava Hanna Malinen.

Vanhat tiedot eivät kuitenkaan tule näkyviin huoltajalle. Vanhoilla tiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka on tallennettu Kanta-palveluihin sen jälkeen, kun alaikäinen on täyttänyt 10 vuotta, mutta jotka on tallennettu ennen potilastietojärjestelmään tehtyä puolesta asioinnin muutosta.

Alaikäisellä on oikeus päättää, näytetäänkö hänen tietonsa Omakannassa huoltajalle. Terveydenhuollon ammattilainen arvioi päätöskyvykkyyden jokaisella käynnillä tai hoitojaksolla. Arvioon vaikuttavat muun muassa ikä, kypsyystaso ja hoidettava asia.

– Arvio ja päätös tietojen näyttämisestä huoltajalle Omakannassa on aina tapauskohtainen. Päätöskykyiseksi arvioitu nuori ei voi päättää kategorisesti, että omat tiedot eivät näy koskaan huoltajalle, Malinen tarkentaa.

Suurimman osan alaikäisistä arvioidaan haluavan huoltajiensa näkevän tiedot. On kuitenkin tilanteita, joissa alaikäisellä on perusteltu syy kieltää tietojensa näyttäminen.

Tällä hetkellä Omakanta näyttää huoltajille jo muun muassa Mustasaaren ja Vöyrin perusterveydenhuollon, Närpiön terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden, Maalahden-Korsnäsin terveyskeskuksen, Kemiönsaaren terveyspalveluiden, Ålands hälso- och sjukvårdin, eräiden yksityisten lääkäriasemien ja Silmäaseman kirjaamat yli 10-vuotiaiden lasten tiedot.

Uuden toiminnallisuuden ovat ottaneet käyttöön potilastietojärjestelmien toimittajat Atostek ja Abilita.

Terveydenhuolto tallentaa hoitotiedot potilastietojärjestelmään, josta ne siirtyvät Kanta-palveluihin ja ovat nähtävissä Omakannassa. Omakannassa voi myös pyytää reseptin uusimista sekä tallentaa elinluovutus- ja hoitotahdon. Suositussa palvelussa oli elokuussa yli kolme miljoonaa käyntiä.

Alaikäinen voi käyttää Omakantaa myös itse. Omakannan käyttöön tarvitaan suomalainen henkilötunnus sekä verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sähköinen henkilökortti.

Kanta-palvelut valmistelee myös täysi-ikäisen puolesta asiointia Omakannassa. Tavoitteena on ottaa toiminto käyttöön ensi vuoden alkupuolella.